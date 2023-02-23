詐騙年損近70億 綠委成立打詐小組提10訴求

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（中央社記者林敬殷台北23日電）去年因詐騙受騙的財物損失逼近70億元，多位民進黨立委成立「打詐小組」，上午舉行成立記者會，會上提出包括強化銀行防詐騙金流移轉、提高詐騙刑責等10大訴求。

「打詐小組」成員，包括郭國文、張宏陸、黃世杰、鍾佳濱及湯蕙禎等人。郭國文表示，結合內政、司法與財政這3個委員會對應的政府單位，是主要預防及圍堵詐騙的行政部門，打擊詐騙需要跨部會，立法院也要有跨委員會委員參與。

郭國文表示，詐騙有愈來愈產業化的跡象，根據刑事警察局統計，去年因詐騙受騙的財物損失逼近70億元，看不到的肯定更多，不同部會應全面打詐，除防止詐騙、追討金流之外，更應該透過洗錢防治等方向來防堵詐騙。

黃世杰說，金管會對於警示帳戶規範，僅有24小時圈存時間，如果檢調跟警方無法在24小時內追到金流，24小時後，警方跟被害人以為帳戶被凍結了，但事實上，銀行端已經解了圈存，錢就出去了。

黃世杰表示，這種狀況凸顯銀行、警方雙向溝通不佳，未來打擊詐騙，除了檢調要進來，數位部等單位都要進來，才能有效一網打盡。

張宏陸指出，根據政府統計資料，一個人發現自己被詐騙，平均天數大概43天，但在銀行端，詐騙集團平均17分鐘就轉帳一次。因此，銀行端和警政署，要有密切第一時間情資分享，才能加速金流追討的效率。

湯蕙禎說，詐騙集團用科技、資訊高段手法，尤其是專門騙一些弱勢的老弱婦孺，而警察常常拚老命追到，金流轉出去，或證據不足而放人，她希望警政、銀行及檢調一起通力合作，並提高刑責來遏止詐騙。

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鍾佳濱表示，民眾被詐騙主要是4個心，也就是貪心、善心、擔心及粗心，其核心就是個資外洩，他以先前個資外洩案例表示，如果行政機關加強行政檢查，詐騙案件才不會層出不窮。

打詐小組提出的10大訴求，包括：一、強化銀行防詐騙金流移轉；二、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞；三、加強地下匯兌管理；四、提高詐騙刑責；五、高檢署成立打詐中心；六、加快金流追蹤與追討；七、強化數位平台廣告刊登規範；八、加強第三方支付業者洗錢防制規範；九、強化遊戲點數規範；十、防範個資外洩，應提高裁罰金額。（編輯：翟思嘉）1120223