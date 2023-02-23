羅智強同框馬英九　發送餐盒關懷街友

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日前宣布參選台北市大安區立委的前國民黨台北市議員羅智強（左2），23日與前總統馬英九（右2）同框，一起於台北車站南一門外，約發送100個餐盒給街友；馬英九呼籲，大家一起來關懷街友。中央社記者范正祥攝 112年2月23日

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（中央社記者范正祥台北23日電）日前宣布參選台北市大安區立委的前國民黨台北市議員羅智強，今天與前總統馬英九同框，一起於台北車站南一門外，發送約100個餐盒給街友；馬英九呼籲，大家一起來關懷街友。

共同出席這場「寒冬送暖」活動的還有馬英九大姊馬以南、前衛生署長楊志良及國民黨台北市大安文山區議員楊植斗等人，大家齊聲表示，「一起發揮愛心」。

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羅智強表示，馬以南、楊志良等人這幾年發起「寒冬送暖」，邀集好友一起關心街友，今天是「寒冬送暖」活動的延續；今年農曆年前，已經募集約3000個餐盒，透過楊植斗與台北市政府社會局聯絡，每天約發送100個餐盒給街友，盡一份心意。

他指出，疫情期間，很多民眾生活辛苦，街友也非常需要大家關心和幫忙；謝謝馬以南、楊志良等人發起「寒冬送暖」，也謝謝馬英九今天一起參加活動。（編輯：蘇龍麒）1120223