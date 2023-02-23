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接黨主席 王婉諭：時代力量不會因挫敗就一蹶不振

2023/2/23 15:30（2/23 16:14 更新）
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時代力量第4屆決策委員會23日中午舉行預備會議病選出新任黨主席，由立委王婉諭（前右2）出任。會議結束後，王婉諭偕決策委員舉行記者會並提出4項改革任務，盼爭取民眾在2024大選支持。中央社記者郭建伸攝 112年2月23日
時代力量第4屆決策委員會23日中午舉行預備會議病選出新任黨主席，由立委王婉諭（前右2）出任。會議結束後，王婉諭偕決策委員舉行記者會並提出4項改革任務，盼爭取民眾在2024大選支持。中央社記者郭建伸攝 112年2月23日
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（中央社記者郭建伸台北23日電）時代力量新任黨主席、立委王婉諭今天表示，時力在2022選舉沒獲得民眾青睞，但不會因為一次挫敗就一蹶不振。王婉諭提出4項改革任務，強調時力未來不只是照亮角落的燈泡，更要照亮台灣民主政治。

時代力量日前舉行第4屆決策委員選舉，苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，立委陳椒華、邱顯智、王婉諭等人也都當選；決策委員今天以投票方式選出新任黨主席，由王婉諭接下黨主席職務。

王婉諭表示，時力進軍國會時，她還是個平凡的家庭主婦，當時她雖偶爾關心公共事務，卻沒有投入太多；2016年她的家庭發生無法承受的創傷，曾經一度想遠走他鄉，但她選擇留下，參與司改國是會議，3年前獲時力徵詢並投入不分區立委選舉。

王婉諭說，不知不覺投入政治超過3年，一路走來她始終相信時力的價值是替無法發聲的人爭取權利，時力從社會運動走向政治，是監督執政黨不可或缺的防腐劑，更是帶領台灣走向多元、共榮的進步力量。

王婉諭表示，時力在2022的地方選舉沒獲得民眾青睞，這是民意的警示，必須誠實深刻檢討，但時力不會因一次挫敗就一蹶不振，會重拾民眾信任。

王婉諭表示，許多人看衰時力，甚至認為她會離開這個政黨，但她沒有離開，更要扛起責任帶領政黨往前走；時力不只是照亮角落的燈泡，更要發光發熱，照亮台灣民主政治。

王婉諭表示，面對即將到來的2024挑戰，她有4項改革任務，包含擴大連結向社會賢達取材學習，凝聚共識確定政治路線及政策綱領，提出具體民生經濟主張，並爭取支持組建團隊；2024是時力關鍵一年，懇請台灣民眾相信她並支持時力。

不過，王婉諭才準備走馬上任黨主席，當選決策委員的前彰化縣議員吳韋達下午以健康因素，突然請辭第4屆決策委員。吳韋達表示，祝福王婉諭積極、無私擴大黨的資源與版圖，「與其相濡以沫，不如相忘於江湖」。

根據時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人；決策委員會主責綜理政黨事務，下設秘書處、及其他部門或任務小組，辦理各項黨務工作。（編輯：郭無患）1120223

#王婉諭
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#宋國鼎
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