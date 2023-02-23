出席「悲情城市」高雄特映 賴清德呼籲放下政治對立

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）經典電影「悲情城市」33週年，今年以4K數位版再登大銀幕，明天起上映；副總統賴清德今天出席高雄市電影特映會時說，看這部電影更能讓人體會民主得來不易，大家應放下政治對立，團結對外。

高雄市電影館今天舉辦特映會，邀請賴副總統、市長陳其邁、出品人邱復生、金馬影后陳淑芳、劇照師陳少維、宣傳發行統籌褚明仁與影迷一同觀影。

陳淑芳回憶在片中的丈夫陳松勇，她說，日子過得很快，33年過去了，陳松勇也上天堂了。當時陳松勇會拉著自己上市場，逢人就說「這是我老婆，她煮飯很好吃，不然你們可以來片場吃吃看。」

賴副總統觀影前致詞說，228事件是二戰後台灣最悲慘的重大事件，造成台灣失去了一整個世代的菁英，更造成當時的台灣無法與國際同步推動民主化，損失難以估計。

「1988年台灣還不完全民主，邱復生卻打破當時的政治禁忌籌備這部電影，挑戰電影尺度，更讓國際了解台灣，讓台灣走進國際」，賴副總統說，台灣經歷政黨輪替、持續民主化，才有辦法走到今天，希望即將到來的228連假，民眾可走進電影院看「悲情城市」。

賴副總統回顧33年前看這部電影的衝擊，他說自己今天特地到高雄看這部電影，除了這是一部台灣人一定要看的電影之一，更希望大家能放下政治上的對立，珍惜得來不易的民主，特別是面對外來極權主義威脅，一定要團結對外。

陳其邁接受媒體聯訪時說，228事件已過了76年，「歷史可以原諒，但是不能忘記」，這部電影當時是以「這部電影不值得一看」為由才通過電影檢查，經過33年台灣更加民主化，相信觀影後會有更多感觸。

邱復生則說，如同電影內說的「一個繁榮富裕的國家，才有自信去緬懷過去的貧窮憂患；一個民主自由的國家，才有自信去省視過往的歷史」，希望台灣人沒有陰影、只有驕傲。（編輯：陳仁華）1120223

經典電影「悲情城市」上映33週年，今年以4K數位版重返大銀幕，24日起將在全台正式上映，高雄市電影館23日搶先舉辦特映會。中央社記者林巧璉攝 112年2月23日