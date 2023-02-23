蔡其昌偕5立委拜會陳建仁 盼中央挺台中重大建設

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（中央社記者林敬殷台北23日電）立法院副院長蔡其昌與5位立委，今天拜會行政院長陳建仁，向中央爭取台中包括捷運藍線、綠線、東豐快速道路、教育設施等重大建設。蔡其昌會後表示，陳建仁在會中指示，只要中央能夠做到的，都會全力來幫忙。

蔡其昌、何欣純、林靜儀、張廖萬堅、莊競程5位民進黨籍立委，及無黨籍立委黃國書，下午前往行政院拜會陳建仁，會後由蔡其昌向媒體轉述會談內容。

蔡其昌表示，他們首先向陳建仁表達，希望中央全力支持捷運藍線「早日動工、早日通車」，並呼籲台中市政府針對捷運藍線衍生的土地炒作及圖利特定人的議題，能解釋清楚。

蔡其昌說，有關捷運藍線場站設置最後一站，他和林靜儀建議，將既有的港務大樓「共構處理」，將最後一站設在港務大樓，讓港務大樓成為台中港、台中海線的新地標，讓在中部設置風電的外資廠商有辦公室，讓中央部會在台中港的，包括農委會的檢疫、經濟部的商檢，及財政部的關務，集中在一起，讓市民免於奔波。

蔡其昌表示，捷運綠線的部分，由於東彰化的都市計畫還沒定案，他們希望中央參考莊競程的建議，將一邊延伸到彰化，及另一邊延伸到北屯大坑，「切割開來」，讓北屯做好的先行，彰化隨後再跟上。

會展中心的部分，蔡其昌說，這一個地區中小企業很多，中央早已核定補助會展中心第二期，盧秀燕為了盈餘分配，遲遲未能興建，他們希望中央趕快跟台中市政府有共識，早日興建完成；東豐快速道路部分，希望中央全力支持第一標及第二標，讓台中山城的鄉親有一條安全快速回家的路，台中市政府也應要有效率發包，遙遙無期，也不是辦法。

蔡其昌說，最後是學童的老舊教室、操場、廁所及學生活動中心還有操場，拜託中央支持台中的教育設施。

蔡其昌表示，對於他們反應的議題，「我們得到很好的答案」，陳建仁會中也指示，「只要中央能夠做得到的，中央都會全力來幫忙。」

蔡其昌也說，過去盧市府沒有很積極爭取，跟中央的關係一直沒有很順暢，希望透過這個平台，由中央向台中市府反應，「可以做的、要做的、該做的」都要做，也希望台中市政府加油，大家都希望台中更好。（編輯：蘇龍麒）1120223