陳建仁設宴台灣搜救隊 讚馳援專機計畫很了不起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長陳建仁（前左4）23日晚間在台北舉辦感恩餐會，慰勉土耳其震災台灣國際搜救隊成員，行政院副院長鄭文燦（前左3）、內政部長林右昌（前右3）、土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）（前右）等人出席，一同比讚合影。中央社記者徐肇昌攝 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北23日電）為慰勞台灣搜救隊馳援土耳其震災，行政院長陳建仁今晚宴請這群台灣英雄們，並認為相關專機計畫很了不起。消防署視察許郁文表示，這次艱鉅任務能順利成功，「關鍵就在專機」。

陳建仁傍晚出席在圓山大飯店舉辦的慰勉土耳其台灣國際搜救隊暨感恩餐會，行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌及行政院政務委員張景森都與會。

現場播放台灣搜救隊日前赴土耳其震災地區搶救災民的工作紀錄畫面，片中除看到災區殘破不堪的實況外，還有搜救人員從倒塌建物隙縫中搶救受困者的過程，期間遭遇餘震威脅，搜救人員緊急撤出，冒險救人過程驚心動魄。

台灣搜救隊成員之一、消防署視察許郁文現場分享土國救災經驗，他表示，6日接獲土國強震訊息後，立即動員130人、5犬及13噸救災裝備出發，也是首支抵達當地重災區阿德亞曼（Adiyaman）的國際搜救隊，現場先協助聯合國建立分區協調指揮中心（SCC1），接受各國搜救隊報到及任務派遣工作。

他表示，美國搜救隊整整晚了台灣隊1天才抵達，雙方後來進行災情資訊分享，美國隊也將台灣隊視為符合國際標準的1支重型搜救隊，期間大家一起執行土國災區救援任務。

許郁文指出，要將如此龐大隊伍在短時間內運載到遠在8000公里外的土耳其國境，這是一項很艱鉅任務，「關鍵就在專機」，這起源於張景森在民國109年召集相關部會研議人道救援專機執行問題，當時認為這可使台灣在國際能見度大大提升。

「報告政委，台灣隊做到了！」許郁文說，這次任務還有許多人及多個單位在幕後為搜救隊默默奉獻，他們都是任務成功的最關鍵因素，也是無名英雄們。

許郁文指出，他深入災區一眼望去都是倒塌建物，當地氣溫寒冷都在攝氏零度以下，即便在如此嚴峻環境下，大家展現不畏艱難的台灣精神，冒著生命危險深入災區的侷限空間，用最精良技術及先進裝備成功救出生還者，讓世界看到台灣的實力。

他說，未來會持續推升台灣各個地區搜救隊能量，除精進地震救援技術，也回饋國際社會所需。

陳建仁致詞指出，台灣搜救隊不遠千里馳援土耳其，這就是國際上最好的兄弟關係及國際外交，他致上最高敬意及謝意，台灣各界也都因搜救隊英雄們而感到無比光榮及驕傲，並認為張景森催生相關專機計畫很了不起，要做好國際救援工作是需要各部會共同努力。

林右昌表示，這次搜救過程從整備出發到災區現場，能在如此短時間內完成許多工作，即便困難重重，仍達到原先設定目標，130人、5犬在土耳其災區現場救援，背後仰賴許多後勤人員支援及支持，等同將台灣消防總局搬到土耳其執行任務，後續會將相關經驗作為提升未來救災能量的基礎。（編輯：戴光育）1120223

為慰勞台灣搜救隊馳援土耳其震災，行政院長陳建仁（前左6）23日晚間宴請這群台灣英雄，陳建仁致詞時表示，台灣搜救隊不遠千里馳援土耳其，這就是國際上最好的兄弟關係和國際外交，自己也致上最高敬意和謝意。中央社記者黃麗芸攝 112年2月23日

為了慰勉台灣國際搜救隊赴土耳其救災的辛勞，行政院長陳建仁（左）23日在台北舉辦感恩餐會，並頒發加菜金給搜救犬。中央社記者徐肇昌攝 112年2月23日

行政院長陳建仁23日晚間宴請馳援土耳其震災的台灣搜救隊成員，消防署視察許郁文（圖）表示，這次艱鉅任務還有許多人和多個單位在幕後為搜救隊默默奉獻，都是任務成功的關鍵因素，也是無名英雄。中央社記者黃麗芸攝 112年2月23日