電價是否調漲 陳建仁：一定會兼顧民生物價

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（中央社記者林敬殷台北24日電）經濟部將在3月召開電價費率審議委員會，行政院長陳建仁今天表示，在電價的決定過程當中，穩定民生物價也是重要考量，一定會兼顧。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，電價是否調漲成為立委關切的議題。

首位質詢的民進黨籍立委賴惠員表示，陳建仁曾表示希望維持在合理電價，但什麼是合理的電價，連台南的物價也在飆漲，可不可以不要漲電價。

經濟部長王美花表示，俄烏戰爭確實讓國際燃料成本，包括燃煤跟天然氣都大幅上漲，最近是有稍微回落。經濟部會責成台電就相關的燃料成本結構、國際情形，還有國內物價等，一起做綜合討論，電價審議委員會將以各項因素審議。

王美花說，去年對用電大戶有漲電價，民生用戶到目前為止都沒有調漲，對民生的穩定非常有幫助。

陳建仁表示，電價的調漲有電價審議委員會進行，但是在決定過程當中，穩定民生物價也是一個重要的考量，所以，政府在電價的調整過程中，一定會兼顧民生物價，但這都需要審議委員會很詳細的推算。

王美花在院會前，接受媒體詢問關於電價議題時表示，一年固定有2次電價審議委員會，電價審議委員會之前，台電會收集相關的資料，對於國際燃料成本，都會密切關注，最近有一些回落，但還是在比較高點。電價審議委員會會就各個面向，包括國際燃料成本、相關民生照顧，一起討論。

至於核二廠2號機除役後，將會調度水力發電，不過外界關心南部500多天沒下大雨，是30年以來最大的旱災，計畫是否受影響。王美花說，水力發電主要是中部，跟南部的旱災沒有關係；包含德基水庫下來有5個堰壩，德基水庫現在的水情不錯，還有接近8成的蓄水量，約1.4億多噸，水情的調度沒有問題，日月潭的水情也都在8成。（編輯：楊蘭軒）1120224