更多編輯台推薦新聞：
北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學者：美擴增在台現役軍官人數 等同半承認台灣主權
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁3/94
首頁 / 政治

國民黨立委質疑內閣還有無未爆彈 陳建仁：應該沒有

2023/2/24 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、郭建伸台北24日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢時質疑，行政院長陳建仁才剛上任不久，已經先後發生前運安會主委楊宏智和前行政院發言人陳宗彥丟官下台， 行政團隊還有沒有「未爆彈」；陳建仁回應，應該沒有。

陳宗彥遭爆料任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，接受業者不當招待，日前請辭獲准。

陳建仁今天率同各部會首長列席立法院會，提出施政方針及施政報告並備質詢。曾銘宗質詢時表示，行政院會不會組成調查小組進行相關行政調查。

陳建仁表示，這是發生在11年前的事情，他事前確實不知道，陳宗彥已經請辭行政院發言人，而且在進行司法調查和監察院的調查，就尊重調查。

被問到第一時間聽聞陳宗彥風波，陳建仁坦言「是有點震驚」；當初任命陳宗彥擔任發言人，是因為陳宗彥稱職，也有很好的行政經驗，可以扮演很好的發言人角色。

曾爆料陳宗彥案的民眾黨立委陳琬惠今天質詢法務部長蔡清祥時，秀出另一張對話截圖，質疑陳宗彥迅速回應業者喬事進度。

陳琬惠指出，地檢署已重新啟動調查，除了當時的事證，一定還有相關人等可詢問，呼籲法務部儘速重拾司法信心。（編輯：蘇志宗）1120224

#陳建仁
#陳宗彥
#陳琬惠
陳建仁
邱國正：台美交流沒停過 目前沒有駐軍問題公投電子連署系統何時上路 中選會：資安無虞才上線
陳宗彥
藍委赴監察院舉發陳宗彥 籲調查相關疏失監委：陳宗彥涉接受業者不當招待 已申請調查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立委提蔡總統出席APEC 陳建仁：需與主辦國商議