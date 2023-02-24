國民黨立委質疑內閣還有無未爆彈 陳建仁：應該沒有

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北24日電）國民黨立委曾銘宗今天質詢時質疑，行政院長陳建仁才剛上任不久，已經先後發生前運安會主委楊宏智和前行政院發言人陳宗彥丟官下台， 行政團隊還有沒有「未爆彈」；陳建仁回應，應該沒有。

陳宗彥遭爆料任職台南市政府新聞及國際關係處長等職務期間，接受業者不當招待，日前請辭獲准。

陳建仁今天率同各部會首長列席立法院會，提出施政方針及施政報告並備質詢。曾銘宗質詢時表示，行政院會不會組成調查小組進行相關行政調查。

陳建仁表示，這是發生在11年前的事情，他事前確實不知道，陳宗彥已經請辭行政院發言人，而且在進行司法調查和監察院的調查，就尊重調查。

被問到第一時間聽聞陳宗彥風波，陳建仁坦言「是有點震驚」；當初任命陳宗彥擔任發言人，是因為陳宗彥稱職，也有很好的行政經驗，可以扮演很好的發言人角色。

曾爆料陳宗彥案的民眾黨立委陳琬惠今天質詢法務部長蔡清祥時，秀出另一張對話截圖，質疑陳宗彥迅速回應業者喬事進度。

陳琬惠指出，地檢署已重新啟動調查，除了當時的事證，一定還有相關人等可詢問，呼籲法務部儘速重拾司法信心。（編輯：蘇志宗）1120224