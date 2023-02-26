柯文哲「一日北高」嘉義迷路 凌晨3:18抵高雄

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）民眾黨主席柯文哲延續過去「一日北高」自行車挑戰計畫，今天凌晨3時18分抵達終點站高雄市大義國中，不少支持者在終點站為柯文哲加油打氣。

柯文哲一行人25日清晨在台北關渡宮參拜後，早上6時出發，前台北市副市長黃珊珊也在陪騎行列中，今年柯文哲首度騎電動輔助車。民眾黨表示，柯文哲在嘉義迷路1個多小時，隊伍到台南時晚了約2小時，原本預計凌晨1時抵達高雄，也延後至3時多才完成。

民眾黨今天發布新聞稿指出，柯文哲完成一日北高全程367.6公里的路線，抵達終點站時雖身體、雙腿都相當不適，仍與在場久候的支持者合影，支持者大喊「台灣的選擇柯文哲」、「勇往直前、堅持到底」。

民眾黨指出，柯文哲在衝過終點時已行走困難，原本搭車要離去，但看到熱情的支持者，還是下車與大家拍合照。支持者說「阿北真厲害」，擁有驚人意志力。

黃珊珊則說，她上週才在高雄舉辦新書首場簽書會，今年再度陪騎，但騎到大義國中後腰很疼，回去後要多練體力，準備跑半程馬拉松。（編輯：唐聲揚）1120226

台灣民眾黨主席柯文哲（中，黃背心）再次挑戰「一日北高」自行車計畫，26日凌晨抵達終點站高雄市大義國中，並與在場久候的支持者合影。（民眾黨提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月26日