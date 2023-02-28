紀念228 賴清德：放下政治對立團結面對威權主義威脅

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（中央社記者陳俊華台北28日電）副總統賴清德今天說，228和平紀念日提醒大家要了解過去、省思未來並把握現在，放下政治對立，團結面對外來威權主義威脅；民主不能走回頭路，珍惜民主的心會更有力量。

賴副總統今天在臉書發文指出，228和平紀念日除了追思受難者，也對受難者的家屬致上慰問與關懷。前幾天他和高雄市長陳其邁再次觀賞電影「悲情城市」，33年前他受到「悲情城市」衝擊很深；33年後再看一次，仍有相當深刻的感受。

「你們要尊嚴地活著，父親無罪」，賴副總統表示，這是劇中受難者留給家屬的遺書，這一幕讓許多觀眾揪心，相似的場景也在現實中發生。因為228事件，台灣喪失一整個世代的菁英，讓當時的台灣無法與國際潮流同步推動民主化，許多人家破人亡、妻離子散，甚至避居海外，終生都籠罩在陰影下。

賴副總統說，這些在當時都是不能說的禁忌，一直從前總統李登輝開始，政府才認錯、道歉、賠償。在許多人的努力下，政府加緊轉型正義工作，監察院最近完成「林宅血案結案調查報告」，為歷史追尋真相，更為台灣在傷痛的黑夜中，點亮光明與希望。

賴副總統表示，轉型正義是政府責無旁貸的工作，這是要提醒大家不能忘記台灣曾經歷過威權統治的歷史，對於歷史真相與責任的釐清要更清楚，而只有釐清真相與責任，台灣才能建立真正的和解。

賴副總統說，228和平紀念日提醒大家了解過去、省思未來並把握現在，要放下政治上的對立，團結面對外來威權主義的威脅。民主不能走回頭路，珍惜民主的心，會更有力量，合作抵抗企圖改變大家生活方式的威權主義。

賴副總統表示，下階段台灣面臨的挑戰非常嚴峻，此時更要承先啟後、走出陰暗、促進團結，不讓悲劇重演，讓社會和解向前，讓台灣更加勇敢堅韌。他相信只要團結一心，未來再大的逆境都能克服。

賴副總統強調，在228這天，一起共同面對這塊土地的將來，用尊重、包容與勇氣，打造一個更公義、更團結的國家。（編輯：林淑媛）1120228