紀念228 陳建仁訪「原日本海軍鳳山無線電信所」

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228事件76週年，行政院長陳建仁（前）28日至高雄不義遺址、原日本海軍鳳山無線電信所（鳳山招待所）視察。他致詞表示，當大家現在享受台灣的自由、民主、人權時，都應感念所有過去政治受難者的勇氣。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）今天是228和平紀念日，行政院長陳建仁至高雄不義遺址、原日本海軍鳳山無線電信所（鳳山招待所）視察。他說，當大家現在享受台灣的自由、民主、人權時都應感念所有過去的政治受難者的勇氣。

陳建仁在高雄市長陳其邁、文化部長史哲、政務委員羅秉成等人陪同下視察鳳山招待所。陳建仁致詞時說，過去這裡是威權政府打擊異己的不義之地，此處是戰爭的遺址，也是不義的遺址。當時不分省籍、年齡、階級都遭受凌虐和酷刑，令人不捨。

陳建仁說，去年行政院促轉會正式將鳳山招待所當作不義遺址，不義遺址的復建、再現都是以人權為核心。坦誠面對過去的不公不義，透過傷痛、羞恥之地的紀念才能讓我們了解歷史的真相。只有歷史真相才能有正確的記憶，從理解走向和解。

史哲表示，轉型正義是在與時間賽跑，過去辦展覽還能邀請受難者至現場分享，而今只能透過訪談影片露出。也感謝文化部去年就核定大碉堡修復經費，目前小碉堡經費未核定。此處經歷多次歷史演變，不只是戰爭遺址，也是白色恐怖遺址，「不少人聽到明德訓練班就嚇得手腳冰冷」。

陳其邁致詞時向現場受難者家屬致意，他說，有些人以為得到民主之後，就永遠太平盛世。事實上民主更重要的是需要眾人團結守護，如不團結努力，有一天民主遭受威脅就可能回到威權體制。

鳳山招待所經歷百年，歷經日治時期、白色恐怖、海軍明德訓練班，再到2000年成為文化資產。文化局長王文翠簡報時說，高市府透過容積調配，預計今年取得土地、建物產權，修復工程近日將動工。（編輯：黃世雅）1120228

紀念228事件76週年，行政院長陳建仁（前左3）28日在高雄市長陳其邁（前左2）、行政院政務委員羅秉成（前左）等人陪同下，至高雄不義遺址、原日本海軍鳳山無線電信所（鳳山招待所）視察。中央社記者林巧璉攝 112年2月28日