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昇豐128號漁船仍失聯 外交部續洽各國協尋

2023/2/28 19:30
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（中央社記者黃雅詩台北28日電）外交部今天表示，持續洽請帛琉、菲律賓、印尼、美國協尋失聯漁船「昇豐128號」，但迄今仍未尋獲，駐美代表處及海巡署已洽請美方海巡單位，延長救援任務。

外交部發布新聞稿指出，有關「昇豐128號」漁船於距離帛琉馬拉卡港西北方約414浬海域失聯案，外交部持續洽請相關國家協助及提供最新訊息。

外交部表示，帛琉海巡部門仍持續協尋。菲律賓27日派遣定翼機至附近海域協尋，並持續要求菲國東部各海巡單位注意海面目標，及詢問進港漁船是否發現「昇豐128號」漁船；印尼海事安全局要求執法船隻，發現該船時應於第一時間通知台灣。

外交部指出，美國海巡部門關島管區已於2月24日至26日派遣多架次翼機搜尋，並透過AMVER通報系統通知相關海域貨輪及船隻協尋，但上述各國搜救行動迄今仍未發現失聯漁船，駐美代表處及海巡署已洽請美方海巡單位延長救援任務。

外交部表示，將持續透過外館洽請鄰近國家協尋，如有最新進展將即時向外界說明。（編輯：林克倫）1120228

#外交部
#昇豐128號
#海巡署
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