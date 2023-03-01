兩蔣銅像存續 國防部：尊重歷史、飲水思源

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（中央社記者林敬殷台北1日電）兩蔣銅像存續與否，向來是民間團體觀察政府推動轉型正義進度的重要指標。國防部去年底送交立法院的書面報告指出，目前國防部轄管兩蔣塑像、遺像共計185座，已存於室內空間109座。

立法院去年審查中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分案時，針對促轉會去年依法解散前指國防部對兩蔣塑像處置的積極程度有待改善，國防部於去年12月30日送交「國防部轄管兩蔣塑（遺）像多元處置方式」書面報告給立法院，近來因為兩蔣銅像等議題，再度成為話題。

就目前國防部的執行現況，報告中指出，蔣中正與蔣經國兩位總統是國軍建軍發展重要歷程的一部分，與國軍有密不可分的淵源，基於尊重歷史與飲水思源的立場，秉持「效忠國家，愛護人民」的核心價值，將透過莒光日電視教學及青年日報等多元管道，教育官兵國軍光榮歷史與堅定愛國信念。

在管制作為上，報告指出，國防部依前促轉會建議，朝向塑像隨營區整建移列室內空間展示方案，目前國防部轄管兩蔣塑像、遺像共計185座，已存於室內空間109座。

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報告表示，在秉承行政中立與軍隊國家化立場，以「繼志承烈，踵武前賢」的教育主軸，凝聚愛國信念與精神戰力，將相關紀念物與國軍尊重歷史、軍隊國家化及軍人武德的立場鏈結，展現國軍時刻守護國家安全與百姓福祉的決心。

報告指出，配合「國家轉型正義教育行動綱領」規劃，將轉型正義的學習內涵融入年度人權及法治課程，並透過莒光日教學、青年日報、奮鬥月刊等文宣管道，鼓勵官兵認識轉型正義核心價值與理念。（編輯：翟思嘉）1120301