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企業遭駭百萬筆個資外洩兜售 監委申請調查

2023/3/2 10:29（3/2 10:42 更新）
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監委王麗珍、葉宜津、賴鼎銘2日表示，民間企業屢遭駭客入侵，百萬筆民眾個資被盜並上網兜售，事涉民眾權益、社會安定與國家安全，已申請調查。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
監委王麗珍、葉宜津、賴鼎銘2日表示，民間企業屢遭駭客入侵，百萬筆民眾個資被盜並上網兜售，事涉民眾權益、社會安定與國家安全，已申請調查。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北2日電）監委王麗珍、葉宜津、賴鼎銘今天說，民間企業屢遭駭客入侵，百萬筆民眾個資被盜並上網兜售，事涉民眾權益、社會安定與國家安全，相關政府機關對資安督管機制是否周妥，已申請調查。

王麗珍、葉宜津、賴鼎銘透過新聞稿表示，最近民間企業接連遭駭客入侵，盜取客戶資料，甚至上網兜售數量逾百萬筆，嚴重損及民眾權益，影響社會治安，已申請自動調查。

監委指出，政府相關機關包含各該公司目的事業主管機關及資訊安全專責單位，對於民間企業資訊的安全管理，具有督管職責。

監委說，權責單位對於民間企業資訊安全的納管措施、資通系統安全防護的督管及協輔機制，是否周妥、有無隨著數位科技發展與時並進，滾動式研擬策進作為、又現行法令規範是否健全完備、能否有效嚇阻違法，都應加以調查。

監委指出，對於資訊環境的安全防護，有無相關強化措施、如何防止類似事件再度發生、有關個人資料保護、資訊安全防護及相關法制觀念之宣導機制，應否檢討強化等，事涉民眾權益、社會安定與國家安全維護，有深入瞭解必要。（編輯：翟思嘉）1120302

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