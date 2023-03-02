台南正副議長涉賄遭起訴 藍：綠營反黑金是打假球

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）台南地檢署偵辦台南市議會正副議長選舉涉嫌賄選及相關暴力案件今天偵結，將議長邱莉莉、副議長林志展等10人提起公訴，國民黨表示，種種作為可看出民進黨的改革只是虛晃一招、民進黨的反黑金只是打假球。

台南地檢署於1月3日指揮檢、警、調等單位人力，針對邱莉莉、林志展及台南市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處，及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處等地執行搜索，並陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招6人獲准。

南檢今天宣布偵結，依違反公職人員選舉罷免法及刑法等罪嫌，針對邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、李文俊、黃麗招、李鎮國夫妻共10人提起公訴。

國民黨下午發出新聞稿，副發言人呂謦煒表示，民進黨主席賴清德僅對邱莉莉與林志展停權3年處分，不僅沒有要求辭職、重選議長，更沒有對民進黨的黑金貪腐向全台老百姓公開道歉，現在還在用抹黑手法傷害南投民主，如何讓台灣老百姓相信民進黨的改革誠意。

呂謦煒指出，民進黨被問到相關案情時，僅低調回應「尊重司法調查」，然而想當初賴清德任台南市長時，僅因時任議長涉賄，就拒絕進議會232天，反觀現在卻僅對涉案人士停權了事，更允許現任市長黃偉哲進議會，種種作為可看出民進黨的改革只是虛晃一招、民進黨的反黑金只是打假球。

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呂謦煒質疑，賴清德不僅不要求涉犯黑金案件的邱、林等人辭職，也沒以黨主席之姿對全台老百姓道歉，甚至還用烏龍爆料、抹紅抹黑等種種負面選戰奧步汙染純樸的南投。賴清德連自己的黨都管不好，又有什麼資格來南投輔選。

呂謦煒說，正直的南投人反對黑金政黨、拒絕負面選戰，民進黨涉及黑金而毫不反省，蔡培慧作為民進黨提名的南投立委補選候選人，是否也應該對此表態。（編輯：蘇志宗）1120302