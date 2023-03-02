澄清退役軍官赴中賣情報 府：國軍守護國家堅實力量

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（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府今天對於日經指稱9成退役軍官赴中賣情報一事表示，國軍是守護國家的堅實力量，切勿受到扭曲國軍形象報導的誤導，期盼民眾支持國軍，給國軍最大的力量，國軍絕對有能力、有決心捍衛國家安全、維護區域和平穩定。

「日本經濟新聞」2月28日報導，指出9成台灣軍官退役後前往中國，有以提供情報換取金錢情事，指腐敗已成為常態。

總統府發言人林聿禪下午表示，這項報導引用不明消息來源，未加以詳實查證下，即以聳動標題進行不平衡的報導，這對奉公守法、捍衛國家的現役和退役國軍並不公平。總統府對此表達高度遺憾，並呼籲媒體應善盡查證責任。

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林聿禪表示，每當面對共機、共艦的侵擾，國軍堅守崗位，24小時守護國家安全；每當遭逢天災事件，國軍總是投入第一線的防救災工作，全體官士兵守護家園、捍衛自由民主，是守護國家的堅實力量。

林聿禪呼籲各界，切勿受到扭曲國軍形象報導的誤導，並期盼全體國民能夠支持國軍，給國軍最大的力量，國軍絕對有能力、有決心捍衛國家安全、維護區域和平穩定。（編輯：林興盟）1120302