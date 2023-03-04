柯建銘：沒有娃娃兵問題 國民黨勿抹黑全動法

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（中央社記者溫貴香台北4日電）「全民防衛動員準備法」修正草案預告案引發議論，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，全民動員行之有年，根本沒有娃娃兵問題，且距離修正通過還很長，當然無時間表；呼籲國民黨勿拿國安議題作抹黑工具，獲取不當政治紅利。

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，在野黨近來質疑這項修法恐箝制媒體言論自由，有未成年子女可能上戰場等疑慮。

總統蔡英文3日晚間透過臉書發文強調，這幾天國民黨到處掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這完全不是事實，政府不會讓孩子上戰場，「這是國民黨刻意的誤導人民」。

民進黨團總召柯建銘上午赴台灣制憲基金會哀悼總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏後受訪表示，「全動法」修法是國防部為了動員問題主動研擬，很遺憾上網公告前，民進黨團沒有任何資訊。

柯建銘說，他相信國防部內部有討論過程，但法案涉及跨部會，寫出來的法案內容也不是很完備、會被挑戰，但他不能接受國民黨的惡意抹黑、攻擊。

他指出，根本沒有所謂娃娃兵問題，全民動員行之有年、不是新東西，朝野在國家安全議題上應該一致，國民黨不應該拿來當作政治抹黑工具，藉政治操作來獲取不當政治紅利，這會是國家最大危機。

柯建銘強調，「全動法」修法還在公告階段、還未送到行政院，這是一個府院黨與黨團必須一起整合的議題，「離通過非常有距離」，當然沒有時間表。

民進黨立委許智傑也指出，這次「全動法」準備修法過於倉促，導致缺乏溝通及討論，讓民意代表措手不及，引發人民的誤解與不信任，國防部確實需要檢討。

許智傑提醒，未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要更細緻，以免好的法案被斷章取義，甚至影響選情。（編輯：林克倫）1120304