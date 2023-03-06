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首頁 / 政治

總統府副侍衛長下台 邱國正：疑涉用車餐費違規

2023/3/6 15:07（3/6 17:46 更新）
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總統府新任副侍衛長吳松齡少將遭拔官、調司令部委員候查。立委6日關切是否有忠誠疑慮，國防部長邱國正（圖）表示，吳松齡除涉及違規使用公務車外，也疑似有吃飯經費支用等問題，這些將一併檢討。中央社記者郭日曉攝 112年3月6日
總統府新任副侍衛長吳松齡少將遭拔官、調司令部委員候查。立委6日關切是否有忠誠疑慮，國防部長邱國正（圖）表示，吳松齡除涉及違規使用公務車外，也疑似有吃飯經費支用等問題，這些將一併檢討。中央社記者郭日曉攝 112年3月6日
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（中央社記者游凱翔台北6日電）總統府新任副侍衛長吳松齡少將遭拔官、調司令部委員候查。立委今天關切是否有忠誠疑慮，國防部長邱國正今天表示，吳松齡除涉及違規使用公務車外，也疑似有吃飯經費支用等問題，這些將一併檢討。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，針對「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」專案報告，並備質詢。

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國民黨立委李貴敏質詢關切遭拔官的真實原因，是否忠誠度有問題。邱國正先是澄清，此案是「註銷」職務而非「拔官」，吳松齡除涉及違規使用公務車外，也疑似有吃飯經費支用等問題，這些將一併檢討。

陸軍司令部3日指出，接獲反映吳松齡民國109年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情事，陸軍司令部秉持毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准。（編輯：林興盟）1120306

#吳松齡
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吳松齡
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