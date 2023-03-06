南投勝選 賴清德提醒黨內謙虛助年輕世代發揮戰力

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨在南投立委補選開出逆轉勝戰果，民進黨內人士今天表示，黨主席賴清德在主管會議表示，全黨應謙虛、心存感恩，將一切功勞歸給南投鄉親；並要提出「人才培育計畫」，規劃相關課程並邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。

副總統賴清德接任民進黨主席後第一仗，南投第2選區立委補選開出逆轉勝戰果。

民進黨內人士表示，賴清德今天在主管會議中，首先邀請進駐南投2選區立委補選的12名黨工，接受全體黨務主管的鼓掌肯定，賴清德也勉勵大家，這是全黨團結一致努力的結果，所有人協助南投2選區立委補選候選人蔡培慧打贏選戰。全黨應謙虛、心存感恩，將一切功勞歸給南投鄉親，感謝南投鄉親願意給民進黨及蔡培慧努力打拚的機會。

黨內人士轉述，賴清德會中分別聽取青年部及民主學院部門業務簡報，隨後指示兩個部門應強化青年參與公共事務的人才培育工作，提出相應的「人才培育計畫」。

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黨內人士說，賴清德感謝並肯定「國務青」團隊努力有成，這次投入南投2選區輔選工作的年輕人，讓他親自感受到年輕人的演講，除了感動人心，也展現獨當一面的熱情和行動力。

賴清德認為，民主扎根的工作非常重要，讓年輕人能夠加深對國務青團隊的認同及榮譽感，後續相關部門除了協助地方黨部辦理營隊和相關課程外，對於「國務青」、「各縣市年輕民代及鄉鎮長等公職」，都要規劃相關課程並邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。（編輯：林興盟）1120306