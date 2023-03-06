立委盼今年度新生兒均能領6000元 龔明鑫：再考量

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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院聯席會議今天審查疫後特別預算案，立委質詢時提到，希望今年度出生的新生兒，都能納入普發現金的範疇；國發會主委龔明鑫說，再來考量看看。

立法院財政等6委員會今天聯席審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，邀請龔明鑫、勞動部長許銘春等相關部會首長列席報告，並備質詢。

財政部日前指出，普發現金新台幣6000元將採5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊；目前也規劃，在發放日起6個月內，於國內出生並領有出生證明的新生兒也可領取；假設發放日為4月1日，民眾可領到9月底，不過9月出生的嬰兒，給予多1個月的領取時間。

民進黨立委劉世芳質詢時提到，從預算年度的角度來看，是1月1日至12月31日，是否讓12月31日前出生的新生兒都能領到6000元，所需經費也不需要很多，希望行政單位考量。

財政部長莊翠雲提到，目前規劃領取的時間是6個月，為了讓新生兒父母領取出生證明，因此多給1個月的領取時間；龔明鑫則說，再來考量看看。

此外，時代力量立委王婉諭關心勞保年改議題，並追問許銘春到底何時會將相關修法版本送立法院、會不會在今年底送到立法院。

許銘春說，持續努力溝通並蒐集各界意見，不管修正草案何時提出，政府辦的保險，政府就是要負責到底、不會讓它破產，而且政府從2020年起逐年撥補勞保基金。（編輯：林興盟）1120306