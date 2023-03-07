總統接見中工會得獎人 盼打造更完善基礎環境建設

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總統蔡英文（前右）7日在總統府接見社團法人中國工程師學會111年度各項獎章得獎人，恭喜得獎人獲得肯定，在激烈的競爭中脫穎而出。中央社記者鄭傑文攝 112年3月7日

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天接見中國工程師學會各項獎章得獎人，肯定得獎者在工程界的優異表現，並說，交付新內閣團隊四大任務，其中一項就是持續提升國家基礎建設，這項目標需要大家貢獻所才，政府與民間一起來努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展。

總統蔡英文上午在總統府接見社團法人中國工程師學會（簡稱中工會）111年度各項獎章得獎人致詞表示，首先恭喜得獎人獲得中工會各項肯定，能夠在激烈的競爭中脫穎而出，非常不容易。

總統恭喜楊正宏當選第73屆中工會理事長，她相信在楊正宏帶領下，不論是公共政策的制定以及工程人才的培育都會有更多的參與並且扮演更重要的角色。

總統表示，今天還有來自產官學研各界的傑出工程師及優秀青年工程師，都在工程界有優異的表現，提升台灣整體工程界的品質，也為民眾打造更良好的生活環境，非常值得肯定，感謝各位得獎人的努力與貢獻，也謝謝中工會的付出。

總統說，近年來，中工會積極推動工程產業與國際接軌，為台灣業者打開更廣大的市場，也開啟了更多參與開創新南向國家工程建設的機會，在推動國家工程發展上，各位也都是政府的重要夥伴，先前交付新內閣團隊四大任務，其中一項就是持續提升國家基礎建設。

總統說，這項目標需要在座所有人共同貢獻所才，未來希望政府與民間一起努力，打造更完善的基礎環境建設，促進台灣的整體發展。（編輯：翟思嘉）1120307