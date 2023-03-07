民團提10大性別政見 盼增特休強化托育服務

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婦女新知基金會等多個民間團體7日舉行「民間團體給總統候選人的十大性別政見」聯合記者會，提出10大性別政見，包含增加特休、縮短性別薪資差距、強化0到2歲的托育服務等，盼各黨候選人可以給出相關承諾。中央社記者余曉涵攝 112年3月7日

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（中央社記者余曉涵台北7日電）婦女新知基金會等多個民間團體今天提出10大性別政見，包含增加特休、縮短性別薪資差距、強化0到2歲的托育服務等，盼各黨總統候選人可以給出相關承諾。

明年1月將舉行第16任總統、副總統以及第11屆立法委員選舉，包含婦女新知基金會等多個民間團體今天舉行「民間團體給總統候選人的十大性別政見」聯合記者會，會中提出10大性別政見。

10大性別政見包含積極縮減性別薪資差距；增加法定特休假、減少工時，落實職場與照顧家務性別平等；完善職場性騷擾相關法制；強化0到2歲公共托育服務，教育部統一主管；長期照顧政策合理回應民眾需求，保障長照服務人員勞動權益。

給予所有受僱者請長期照顧安排假的權利；完善有薪孕產照顧假；建立普及式基礎年金；內閣成員任一性別比例不少於1/3；支持多元及資源弱勢背景女性參政。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸表示，台灣性別薪資不平等的狀況跟歐洲聯盟（EU）國家相比是倒數的，同份工作男性薪資可達新台幣6萬多元，但女性卻只有4萬多元，呼籲總統候選人應該提出整體性政策，縮減薪資落差。

除此之外，陳淑綸也指出，因為女性薪資較少，導致家庭需要有照顧人力時，第一個犧牲的就是女性，導致女性重返職場時特休假減少，當家庭再度需要有照顧人力時，又只能犧牲女性，導致惡性循環，因此呼籲應該讓勞工比照公務員享有同等的特休權利。

陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡指出，希望能有落實家庭工作平衡的政策，以現在台灣法令的工時彈性是有利於雇主，而不是有利於勞工在工作及家庭的彈性。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，若家庭需要長照人力，被犧牲的常常都是女性，因此認為應該建立數據公開，資訊公開的長照政策外，並讓受僱者可以申請最長180天的長照安排假，比照育嬰留職停薪津貼的作法，讓最慌亂的照顧安排期間可以好好安排。

對於女性參政方面，台灣大學政治系教授黃長玲表示，應該修正政黨法，要求各政黨應將政黨補助金挪出5%以上用於培育多元弱勢背景的女性參政人才，包含原住民、新住民等。（編輯：李亨山）1120307