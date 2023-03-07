陳建仁：警勤加給28年未調要檢討 努力做調整

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行政院長陳建仁（中）7日率內政部長林右昌（左）、海洋委員會主委管碧玲（右）等赴立法院列席備詢，對於警勤加給，管碧玲表示，警職及整個海巡的同仁，在加給上，特別是加班費希望改變待遇環境。有關海巡同仁的加班費，希望比照警消外勤人員加班費的上限來調高。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日

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（中央社記者林敬殷台北7日電）行政院長陳建仁今天表示，警勤加給28年沒有調，政府要好好檢討，相信內政及海巡會提出很好的建議；他說，會努力往這個方向來做，讓警勤加給有所調整。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。對於警勤加給，陳建仁及內政部長林右昌都給予正面回應。

昨天在臉書為基層警員請命的林右昌說，上任後就非常重視警察同仁，特別是基層同仁的福利和待遇，包括加班費及警勤加給，警勤加給對基層員警更有感、有幫助，內政部對警勤加給的調升是「正向的態度」，他已指示警政署研擬相關方案，方向上院長非常支持。

海洋委員會主委管碧玲表示，警職及整個海巡的同仁，在加給上，特別是加班費希望改變待遇環境。有關海巡同仁的加班費，簽呈1月已在院方，目前在人事總處，希望比照警消外勤人員加班費的上限來調高。

陳建仁表示，警勤加給28年沒有調，政府要好好檢討，相信內政及海巡會提出很好的建議；有關警察部分，雖然調整警勤加給還要跟地方來協調，但會努力往這個方向來做，讓警勤加給有所調整。（編輯：張均懋）1120307