更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬6局上灌6分 台灣1比11落後
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁5/132
首頁 / 政治

藍委盼研議教官續留校園 教長：不會強制在役期離退

2023/3/7 14:27（3/7 20:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中台北7日電）國民黨立委呂玉玲今天質詢希望政府研議讓教官續留校園，助國防教育推廣，也能阻止校園暴力。教育部長潘文忠說，現在在校園內服務的教官，絕對不會強制在役期內離退，以自然方式離退後產生的人力需求，會借重已退休的教官。

教育部日前指出，「教官退出校園」是依據立法院於民國102年的附帶決議，於106年開始就停止招考，政策已執行多年，不會改變。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

呂玉玲質詢時提到，日經新聞日前報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，雖然陳建仁、國防部及外交部有駁斥，但沒看到日經新聞道歉，應該要予以譴責甚至於提告。

陳建仁表示，沒有經過查證是不對的，日經新聞今天有所澄清，並對造成困擾表達遺憾。

談到全民防衛動員準備法修法爭議，呂玉玲要求，一定要達到社會共識，有共識才推出；陳建仁說，這就是為何需要預告，蒐集各方意見。

呂玉玲表示，全動法中提到的國防教育，其實可以交給教官，而且現在時空環境已不同，還有2000多名教官在校園，政府願不願意研議教官在校園存續的議題。

教育部長潘文忠說，現在在校園內服務的教官，絕對不會強制在役期內離退，而以自然方式離退產生的人力需求，會借重已退休的教官。

陳建仁則說，國防教育問題確實很重要，對於教官的設置或延攬，教育部會做很好的研議。

呂玉玲再追問，是否願意研議教官在校園存續的問題；陳建仁表示，「我們來研究看看」。

此外，國民黨立委林為洲上午召開記者會表示，國防部預告修正全動法的公告期僅14天，根本違反規定，應撤回公告，並重新公告以滿足規定的60天公告期。（編輯：翟思嘉）1120307

#陳建仁
#呂玉玲
#教育部長
陳建仁
陳建仁接見史瓦帝尼總理 盼強化資通訊等合作兩岸旅遊交流陸釋善意？陳建仁：口惠而實不至
呂玉玲
台水與三坑淹水受災戶協調 10萬內災損13日前付款
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兩岸旅遊交流陸釋善意？陳建仁：口惠而實不至