藍委盼研議教官續留校園 教長：不會強制在役期離退

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（中央社記者王揚宇、王承中台北7日電）國民黨立委呂玉玲今天質詢希望政府研議讓教官續留校園，助國防教育推廣，也能阻止校園暴力。教育部長潘文忠說，現在在校園內服務的教官，絕對不會強制在役期內離退，以自然方式離退後產生的人力需求，會借重已退休的教官。

教育部日前指出，「教官退出校園」是依據立法院於民國102年的附帶決議，於106年開始就停止招考，政策已執行多年，不會改變。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

呂玉玲質詢時提到，日經新聞日前報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，雖然陳建仁、國防部及外交部有駁斥，但沒看到日經新聞道歉，應該要予以譴責甚至於提告。

陳建仁表示，沒有經過查證是不對的，日經新聞今天有所澄清，並對造成困擾表達遺憾。

談到全民防衛動員準備法修法爭議，呂玉玲要求，一定要達到社會共識，有共識才推出；陳建仁說，這就是為何需要預告，蒐集各方意見。

呂玉玲表示，全動法中提到的國防教育，其實可以交給教官，而且現在時空環境已不同，還有2000多名教官在校園，政府願不願意研議教官在校園存續的議題。

教育部長潘文忠說，現在在校園內服務的教官，絕對不會強制在役期內離退，而以自然方式離退產生的人力需求，會借重已退休的教官。

陳建仁則說，國防教育問題確實很重要，對於教官的設置或延攬，教育部會做很好的研議。

呂玉玲再追問，是否願意研議教官在校園存續的問題；陳建仁表示，「我們來研究看看」。

此外，國民黨立委林為洲上午召開記者會表示，國防部預告修正全動法的公告期僅14天，根本違反規定，應撤回公告，並重新公告以滿足規定的60天公告期。（編輯：翟思嘉）1120307