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藍營總統人選機制 柯志恩：徵召能減少嫌隙

2023/3/7 16:15
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨將討論2024提名作業，徵召或初選產生總統人選，黨內暫無定論；國民黨智庫執行長柯志恩今天說，若以勝選為最大考量，徵召會比初選造成的嫌隙少很多。

國民黨備戰2024總統、立委選舉，黨主席朱立倫今天表示，明天中常會就會開始討論相關提名作業。據了解，黨中央明天不會提出內部擬定的方案，會先開放給中常委發表看法，持續蒐集意見。

立委提名辦法部分，黨內人士表示，不會與過往有太多差距，若同選區出現2人以上表態，先協調，若無法協調，再進行初選作業程序。

至於總統提名辦法，黨內人士說，尚未有定論，有人建議徵召，但包括表態爭取黨內總統提名的中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中都呼籲舉辦初選。

柯志恩今天下午受訪表示，朱立倫說會找出最適當的候選人，若徵召可以在黨內形成共識，會是相當不錯的方式；她認為，若以勝選為最大考量，徵召會比初選，所造成的嫌隙少很多。

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媒體報導，國民黨立委傅崐萁暗地卡新北市長侯友宜參選總統，暗推鴻海創辦人郭台銘與朱立倫搭配。柯志恩指出，她沒有聽過這樣的傳聞，也不認為傅崐萁在扮演這樣的角色，如同朱立倫所說，謠言止於智者，國民黨會有公開、透明、不會有任何開後門的辦法。

外傳侯友宜已在尋覓副手人選，條件是女性、留美經驗、專業等，被點名的柯志恩說，國民黨總統人選尚未確定，所以不可能有副手人選，就她而言，努力進市政府，比進總統府更重要，她會深耕高雄，這是國民黨對南部鄉親最大的回饋，她說到做到。（編輯：謝佳珍）1120307

#柯志恩
#朱立倫
#國民黨智庫
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