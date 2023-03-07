立委指兵單等太久 邱國正：滯徵役男今年可入營

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨立委羅明才表示，很多家長陳情孩子等不到兵單。國防部長邱國正今天表示，這兩年因為防疫，要把人員減少，所以入伍人數減少，自然形成滯徵，累積下來約有3萬多人尚未入營，但今年就可以全部消化完畢。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅明才表示，現在國軍找人當兵很困難，詢問是否因為待遇差，伙食不好，還是退役後沒有被好好輔導。

列席備詢的邱國正表示，國軍目前的招募狀況確實蠻困難，但標準並沒有降低，招募困難主因是少子化，加上社會是多元的，會相互比較，但國軍從來不放棄積極招募。

羅明才說，是不是因為害怕戰爭，可能會有送死的危機。邱國正指出，身為軍人沒有怕不怕的問題，這是職責所在，身為軍人，如果連自己基本職責都不清楚，坦白講，這種人乾脆不要來當軍人，服役期間本來就會遭遇到跟百姓遇到狀況不一樣的地方。

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另外，羅明才也提到，許多家長陳情，希望目前只需要服4個月軍事訓練役的孩子可以早點當完兵，但有時等兵單等7、8個月都沒等到。

邱國正表示，目前滯徵的原因是因為這兩年的疫情延誤，當初為了防疫要把人員減少、隔離、距離加大。因為入伍人數減少，自然就形成滯徵，到目前為止，大概有3萬多人，但今年就可以消化完畢，兵役部門已經安排好了。（編輯：林興盟）1120307