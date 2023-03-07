更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 政治

立委指兵單等太久 邱國正：滯徵役男今年可入營

2023/3/7 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨立委羅明才表示，很多家長陳情孩子等不到兵單。國防部長邱國正今天表示，這兩年因為防疫，要把人員減少，所以入伍人數減少，自然形成滯徵，累積下來約有3萬多人尚未入營，但今年就可以全部消化完畢。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅明才表示，現在國軍找人當兵很困難，詢問是否因為待遇差，伙食不好，還是退役後沒有被好好輔導。

列席備詢的邱國正表示，國軍目前的招募狀況確實蠻困難，但標準並沒有降低，招募困難主因是少子化，加上社會是多元的，會相互比較，但國軍從來不放棄積極招募。

羅明才說，是不是因為害怕戰爭，可能會有送死的危機。邱國正指出，身為軍人沒有怕不怕的問題，這是職責所在，身為軍人，如果連自己基本職責都不清楚，坦白講，這種人乾脆不要來當軍人，服役期間本來就會遭遇到跟百姓遇到狀況不一樣的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，羅明才也提到，許多家長陳情，希望目前只需要服4個月軍事訓練役的孩子可以早點當完兵，但有時等兵單等7、8個月都沒等到。

邱國正表示，目前滯徵的原因是因為這兩年的疫情延誤，當初為了防疫要把人員減少、隔離、距離加大。因為入伍人數減少，自然就形成滯徵，到目前為止，大概有3萬多人，但今年就可以消化完畢，兵役部門已經安排好了。（編輯：林興盟）1120307

#邱國正
#羅明才
#國民黨
邱國正
邱國正：國軍不輕啟戰端也不容中共一再挑釁陳建仁：努力備戰才能避戰 不容台灣主權受侵害
羅明才
法規仍存以銀元為單位 立委提案改為新台幣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族