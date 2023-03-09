國民黨將廣徵2024意見 侯友宜相信黨步驟與方法

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國民黨主席朱立倫將徵詢各執政縣市長2024選舉意見，新北市長侯友宜（中）9日接受媒體聯訪表示，尊重、相信黨有步驟及方法。中央社記者高華謙攝 112年3月9日

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（中央社記者高華謙新北9日電）中國國民黨主席朱立倫將徵詢各執政縣市長2024選舉意見，新北市長侯友宜今天表示，尊重、相信黨有步驟及方法。他是新北市長，期待立法委員協助讓地方快速發展。

備戰2024年總統、立委選舉，朱立倫昨天說，將拜會、徵詢各執政縣市長等，匯集共同意見；總統選舉部分，國民黨秘書長黃健庭昨天表示，如果黨內討論後對徵召有共識，鴻海集團創辦人郭台銘當然是考慮對象之一。

侯友宜上午出席新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程開工典禮後，接受媒體聯訪時說，不管在哪個角色都可為國家與人民做事，這才是任公職服務的不變初心。

至於美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實將與總統蔡英文見面，是否影響兩岸局勢？侯友宜說，任何政策或計畫一定要以台海穩定、區域和平為最重要原則，這是不變方向。

此外，前國民黨籍立委、湧蓮寺主任委員陳宏昌致詞時，看向侯友宜說：「這個...馬上要去做總統了，交代一下」，拜託新北市政府新建工程處長王益翔一定要扮演好監督角色，相關單位也要負起責任，讓工程如期完工。

陳宏昌接受媒體聯訪時被問及，如果侯友宜選總統是否支持時說：「當然會支持。」

至於談到侯友宜可能當總統，是否覺得侯友宜有很高機率去競選？陳宏昌表示，他是勉勵大家，侯友宜可能當總統，希望侯友宜要交代要做好這個工程。（編輯：李明宗）1120309