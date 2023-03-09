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勞保財務困境 國民黨團促修法政府每年撥補1000億

2023/3/9 12:40
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（中央社記者范正祥台北9日電）勞保財務困境備受關注，國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲修正勞工保險條例第69條條文，主張在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府須每年撥補新台幣1000億元，確保勞工權益。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、副書記長鄭正鈐及立委費鴻泰出席，公布黨團所提勞工保險條例第69條條文修正草案版本內容。

現行勞工保險條例第69條條文規範，勞工保險如有虧損，在中央勞工保險局未成立前，應由中央主管機關審核撥補。

國民黨團所提修法版本，主張於第69條條文增訂，為維持勞工保險財務穩健，在政府未提出改革方案完成立法前，中央政府須每年撥補1000億元，確保勞工權益。

草案說明中指出，勞保財務潛在負債高達10兆元，目前正快速惡化中，政府於民國111年撥補300億元，112年撥補450億元，但仍屬杯水車薪；為維持勞工保險財務穩健，要求政府在提出改革方案完成立法前，每年須撥補1000億元。

曾銘宗說，勞保財務壓力越來越大，假設要減緩勞保財務黑洞繼續擴大，每年至少要撥補1000億元至1500億元，他呼籲民進黨團能夠支持國民黨團的修法提案。

謝衣鳯說，希望行政院長陳建仁能夠傾聽國民黨團的修法建議，勞保收支缺口才不會持續惡化。

國民黨團記者會上，費鴻泰等人並向陳建仁隔空喊話，「說好的勞保改革別跳票」。

鄭正鈐指出，陳建仁過去於副總統任內擔任年改委員會召集人扛下年改重擔時曾說，他如瀑布下的水鳥，鍛鍊心性，還提及未來要合併檢討勞保和勞退。鄭正鈐進一步表示，可是這麼多年下來，現在擔任行政院長的陳建仁，知不知道勞工在面對勞保時，卻是有如瀑布上行舟，膽戰心驚，因為勞保基金嚴重虧損。（編輯：蘇志宗）1120309

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