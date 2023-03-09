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海軍敦睦遠航艦艇開放參觀 首場10日於高雄港舉行

2023/3/9 12:44
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（中央社記者游凱翔台北9日電）海軍「民國112年敦睦遠航訓練」3艘艦艇，將從10日至27日靠泊全台7個港口，並開放民眾登艦參觀，首場將於10日至11日上午9時至下午3時在高雄港舉行。

海軍艦隊指揮部指出，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，共計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，將靠泊各港口開放民眾登艦參觀，並進行招募活動。

艦指部表示，敦睦遠航訓練任務要讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

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艦指部說明，國內航訓各港口開放時間為，高雄港：3月10、11日（星期五、六）上午9時至下午3時。安平港：3月12、13日（星期日、一）上午9時至下午3時。馬公港：3月14、15日（星期二、三）上午9時至下午3時。台中港：3月17、18日（星期五、六）上午9時至下午3時。基隆港：3月19、20日（星期日、一）上午9時至下午3時。蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）上午9時至下午3時。花蓮港：3月26、27日（星期日、一）上午9時至下午3時。

艦指部指出，參觀者需攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導提早入場。（編輯：郭無患）1120309

#高雄港
#艦指部
#海軍艦隊指揮部
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