吳釗燮：台灣須警覺 嚴防中國利用總統選舉生事

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（中央社記者游凱翔台北9日電）外交部今天表示，部長吳釗燮近日接受外媒訪問表示，台灣以民主自豪，不畏選舉過程激烈的政治競爭，但中國無所不用其極企圖操縱或影響台灣大選，台灣須提高警覺，嚴加防範中國利用總統大選生事。

外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮於2月15日接受「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation，ABC）專訪，訪談內容昨天播出。

吳釗燮指出，為因應中國日益升高的武力威脅，台灣已逐步加強自我防衛能力，去年8月中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口在台海周邊軍演後，台灣更思考進一步強化全民國防，決定將義務役期延長至1年，並加強各項軍事戰備與演訓、後備軍人教召訓練等。

吳釗燮強調，台灣有自我防衛的能力、決心與準備，並對台灣年輕世代願意保衛國家有充分信心。

訪談提到，明年台灣及美國總統大選是否提供中國進犯機會。吳釗燮回應，台灣以民主自豪，不畏選舉過程激烈的政治競爭，但中國無所不用其極企圖操縱或影響台灣大選，台灣須提高警覺，嚴加防範中國利用總統大選生事。

吳釗燮並指出，台灣已普獲美國行政、立法部門及兩黨的支持，已能確保不論美國大選後哪一黨執政，都將執行對台灣友好的各項政策；美國民主制度成熟健全，在政權交接時也不會形成「權力真空」，給予中國有任何可趁之機，因此台灣毫不擔憂。

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吳釗燮並肯定及感謝澳洲政府的友台立場，包括數度表示關切台海和平穩定，反對以武力、單方面改變台海現狀，並且支持台灣的國際參與。

吳釗燮強調，台澳關係強固且健全，台灣將繼續與澳洲合力推動各項有益國際社會的事務，例如台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及台澳「經濟合作協定」（ECA），共同促進兩國和印太區域的繁榮與發展。（編輯：郭無患）1120309