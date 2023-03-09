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黨中央不建議選立委 高市綠議員：無法一概而論

2023/3/9 17:29
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）針對民進黨中執會不建議現任議員參選立委，原本宣布參選高市第2選區立委的民進黨高市議員黃秋媖今天說，各區有各區的特性無法一概而論，目前仍按競選計畫執行並徵詢各方意見。

民進黨發言人張志豪昨天在中執會後記者會表示，鑑於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會做成不建議現任議員參與這次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外。

對此，黃秋媖今天發布新聞稿表示尊重，但目前仍按競選計畫執行並持續徵詢各方意見。她說，昨天民進黨中執會結論，文字上並沒有明確禁止參與初選的規範，只是原則性宣示，各區有各區的特性無法一概而論。

黃秋媖表示，去年黨內多名優秀立委帶職參選市長，就是為了讓人才不斷向上流動，現在卻抑制優秀議員參加立委初選，還被污名化感到不解。

黃秋媖認為應該讓民意做出選擇，誰贏得初選，她一定百分百接受與支持。希望能以公平競爭促進團結，幫民進黨守住大岡山區立委席次，協助民進黨順利勝選總統，爭取更多資源挹注高雄發展。

高市第2選區現任民進黨籍立委邱志偉表示，民進黨中央是在通盤了解全台狀況後，經黨主席賴清德在會中說明，經黨內最高決策機關中執會討論通過，主要就是因為議員才剛當選，參選立委有負選民之託，影響社會觀感，身為黨員當然應該遵守黨的決議，依照黨中央規定辦理。

針對黃秋媖角逐立委初選，邱志偉說，基層民眾大多反映觀感不佳，尤其4個月前才向選民懇託支持，強調要在高雄市議會爭取預算、建設選區，4個月不到就說要爭取立委提名。

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邱志偉說，這屆立委任期爭取北高雄許多建設，也已經如火如荼逐步推動，因為在乎選民託付，所以都兢兢業業，將地方聲音如實轉達到中央，為地方爭取最多的建設經費，也不負選民所託。

高雄市立委選舉第2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭等區，目前民進黨部分，有表態參選的黃秋媖及爭取連任的邱志偉；國民黨部分，則有國民黨高市黨部副主委曹桓榮有意參選。（編輯：謝雅竹）1120309

#黃秋媖
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邱志偉
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