疫後特別預算案擬下週協商 鄭文燦盼不要有冷凍期

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（中央社記者王揚宇台北9日電）行政院長陳建仁今天晚上宴請民進黨立委。對於疫後特別預算案初審通過送朝野協商，行政院副院長鄭文燦受訪提到，希望溫暖的錢不要冷凍一個月；民進黨團總召柯建銘說，會請財委會召委林楚茵下週召集朝野協商。

立法院新會期2月17日開議，陳建仁晚上邀請立法院交通、教育及文化委員會的民進黨立委餐敘，部分非交通、教育及文化委員會的民進黨立委也參加。

鄭文燦會後接受媒體聯訪表示，立法院財政委員會審查疫後特別預算案時，立委們都非常認真，而相關系統已準備好，因此會上有很多立委詢問何時可以上線及登記，陳建仁也說明領取方式，包括直接撥款、網路登記、郵局領取等，希望能趕快審、趕快過、方便領。

媒體追問，是否希望不要有一個月的協商冷凍期；鄭文燦表示，溫暖的錢希望不要冷凍一個月。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，陳建仁在會中提到，審查疫後特別預算案時，他非常關心也全程觀看，並感謝立法院財政委員會召委、民進黨立委林楚茵及民進黨團成員，讓特別預算案順利出委員會。

柯建銘表示，目前共有25案保留，會請林楚茵下週召集朝野協商，而今天傍晚時，財政委員會已將審查報告做完並送出，因此從今天開始起算一個月的協商冷凍期，接下來就是走程序。

柯建銘說，希望下週能進行朝野協商，如果沒有結論也沒關係，屆時再送請立法院長游錫堃召集黨團協商，到時各黨可能會重新提案，也許會有200案、300案，過去也常常如此，到時候再協商一次，再不行就表決。

能否縮短一個月的協商冷凍期，柯建銘提到，這要看在野黨的態度，「我不敢做絕對要求」，如果在野黨同意，當然能夠提早。

此外，鄭文燦也說，行政院會今天已經針對兩岸航點擴大、小三通及台商中轉做出原則性的決定，陸委會將會把細部規劃做出來，預計3月就可以上線。

立法院財政等6個委員會聯席會議8日審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，處理提案合計327案；對於包括全民普發現金額度，以及經費挹注補貼台電等，還有多案預算提案，立委意見未一致，保留送立法院會朝野協商處理。（編輯：林興盟）1120309