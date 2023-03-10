恢復兩岸10航點與總統出訪有關？陳建仁：解讀錯誤

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（中央社記者范正祥台北10日電）立委今天質詢，陸委會恢復兩岸10航點，外界有些解讀說是總統蔡英文將出訪過境美國，所以先向對岸釋出善意；行政院長陳建仁說，解讀錯誤，他指出實際上是因應疫情管控以及台商、台生的需要。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

國民黨立委萬美玲質詢時說，今天起陸委會恢復兩岸10航點這是好事。她隨後提出質疑，陳建仁3月7日在立法院會答覆立委質詢時，為什麼還說對岸是「口惠而實不至」。陳建仁回應，請把當時與立委間的詢答釐清，當時講的是陸客來台的事情。

陳建仁表示，當天立委在總質詢問他的問題是會不會有陸客來台旅行，當時是回答目前為止大陸還沒有開放陸客來台旅行，所以「口惠而實不至」理由是在這裡。

萬美玲質詢時還提及，外界有些解讀說是總統蔡英文將出訪過境美國，所以恢復兩岸10航點，是先向對岸釋出善意。她問陳建仁，這樣的解讀對不對。陳建仁回應，「解讀錯誤」，他指出實際上是因應疫情管控以及台商、台生的需要。

陳建仁指出，開放10個航點有幾個很重要理由，首先是台灣的疫情管控相當不錯，現在全民也都有很好的集體免疫力，包括日前連假後疫情都在穩定控制之中。

談及恢復10個航點的重要理由，陳建仁表示，特別是台商有回台的需求，需要考慮台商的需要，還有台生的需要，讓他們能夠順利回國；加上清明節要到了，慎終追遠很多人希望回來祭祖，因為台灣防疫做得不錯，所以可以開始來開放。

另外，陳建仁重申，蔡總統的出國行程安排，總統府會在確定後跟大家來說明。

萬美玲追問，如果今天大陸開放陸客來台觀光，台灣是否也會跟進。陳建仁說，陸客來台如果是觀光這件事情，只要符合入境的條件，當然就是歡迎。（編輯：蘇志宗）1120310