更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁4/147
首頁 / 政治

恢復兩岸10航點與總統出訪有關？陳建仁：解讀錯誤

2023/3/10 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北10日電）立委今天質詢，陸委會恢復兩岸10航點，外界有些解讀說是總統蔡英文將出訪過境美國，所以先向對岸釋出善意；行政院長陳建仁說，解讀錯誤，他指出實際上是因應疫情管控以及台商、台生的需要。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

國民黨立委萬美玲質詢時說，今天起陸委會恢復兩岸10航點這是好事。她隨後提出質疑，陳建仁3月7日在立法院會答覆立委質詢時，為什麼還說對岸是「口惠而實不至」。陳建仁回應，請把當時與立委間的詢答釐清，當時講的是陸客來台的事情。

陳建仁表示，當天立委在總質詢問他的問題是會不會有陸客來台旅行，當時是回答目前為止大陸還沒有開放陸客來台旅行，所以「口惠而實不至」理由是在這裡。

萬美玲質詢時還提及，外界有些解讀說是總統蔡英文將出訪過境美國，所以恢復兩岸10航點，是先向對岸釋出善意。她問陳建仁，這樣的解讀對不對。陳建仁回應，「解讀錯誤」，他指出實際上是因應疫情管控以及台商、台生的需要。

陳建仁指出，開放10個航點有幾個很重要理由，首先是台灣的疫情管控相當不錯，現在全民也都有很好的集體免疫力，包括日前連假後疫情都在穩定控制之中。

談及恢復10個航點的重要理由，陳建仁表示，特別是台商有回台的需求，需要考慮台商的需要，還有台生的需要，讓他們能夠順利回國；加上清明節要到了，慎終追遠很多人希望回來祭祖，因為台灣防疫做得不錯，所以可以開始來開放。

另外，陳建仁重申，蔡總統的出國行程安排，總統府會在確定後跟大家來說明。

萬美玲追問，如果今天大陸開放陸客來台觀光，台灣是否也會跟進。陳建仁說，陸客來台如果是觀光這件事情，只要符合入境的條件，當然就是歡迎。（編輯：蘇志宗）1120310

#陳建仁
#萬美玲
#蔡英文
陳建仁
兩岸恢復10直航點 王國材：好的開始盼繼續發展兩岸恢復10直航點 陳建仁：釋出台灣最大善意
萬美玲
2萬多筆學貸繳不出 立委盼擴大補助原能會主委涉性騷 立委批性平觀念不及格凍結千萬預算
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兩岸恢復10直航點 陳建仁：釋出台灣最大善意