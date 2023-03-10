屏東縣長選舉無效訴訟 合議庭3/13宣布是否驗票

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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（圖）提出選舉無效及當選無效訴訟，10日在屏東地方法院開庭，合議庭評議不准予勘驗711本選舉人名冊，但可閱覽；至於是否驗票，合議庭將於13日宣布。中央社記者李卉婷攝 112年3月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院合議庭今天評議不准予勘驗711本選舉人名冊，但可閱覽；至於是否驗票，合議庭將於13日宣布。

2022年九合一大選，蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨候選人周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效之訴，屏東地方法院今天上午9時30分進行第5次準備程序庭。

審判長陳怡先當庭宣示評議結果為，不准予勘驗711本選舉人名冊。對於蘇清泉委任律師所提出違法領票及質疑選舉人名冊未與選票一併封箱保存恐有遭塗改可能，以及以指印領取選票是否經管理員及監查員2人共同蓋章證明等，法官認為，經閱覽選舉人名冊即可釐清，因此無須進行勘驗程序。

另外，查無相關法令規定選舉人名冊應與選票併同封存在一箱，且蘇清泉的律師團隊未釋明有何勘驗全部選舉人名冊必要，因此不應准許。不過，在3月14日至3月22日的7個工作天，可進行閱覽選舉人名冊。

法官指出，至於是否驗票、驗票範圍等，合議庭將於13日下午2時30分宣布。

蘇清泉今天接受媒體聯訪時表示，訴求就是光明磊落，不論驗票結果如何都坦然接受，最終只希望求得真相。（編輯：戴光育）1120310