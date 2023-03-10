民進黨立委初選20日起跑 禁掛與賴清德合照看板

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（中央社記者溫貴香台北10日電）民進黨中央黨部今天發函至各地方黨部，規範有意參加立委提名初選者，即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與民進黨主席賴清德合影的看板或文宣，也不得出現「賴清德唯一支持」等文字，若不聽從規勸，嚴重者依評議機制議處。

中選會今天宣布，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日（星期六）投、開票；至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日。

民進黨區域立委提名初選定3月20日至24日受理登記。根據中央黨部發布的函文內容，有意參加立委提名初選者，即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與賴清德合影的看板或文宣，也不得出現「賴清德唯一支持」等相關文字，以維護黨內公平、公正的競爭機制，並避免因看板、文宣內容而誤導民眾。

民進黨表示，若發現有懸掛或製作與賴清德合影看板或文宣的情事，請地方黨部勸導當事人立刻撤下或停止發放；倘不若聽從勸導，地方黨部應提報中央黨部組織部，組織部將送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依民進黨評議機制議處。

依據民進黨紀律評議裁決條例規定，黨員違紀行為的處分，依輕重種類包括警告、停權、除名等3種。（編輯：）1120310