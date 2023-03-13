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首頁 / 政治

聖露西亞外長率團抵台訪問 重申邦誼穩固

2023/3/13 09:11
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）聖露西亞外交部長包提斯今天清晨抵台訪問，他表示，此行最重要任務是重申對台灣的堅定邦誼，聖露西亞將持續深化與台灣在各領域的合作。

包提斯（Alva R. Baptiste）夫婦今天清晨5時搭乘華航班機抵達台灣展開5天訪問，外交部次長俞大㵢在機場迎接。訪團成員包括青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）、參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir）。

此次是包提斯第4度訪問台灣，包提斯在機場致詞指出，每次來台都是很愉快的經驗，他記得上次訪台是2015年時，他這次來台的特別任務（specific assignment）是要重申聖露西亞對台灣邦誼的承諾，進一步深化雙邊的友誼連結。

包提斯強調，露國與台灣長期在各領域密切合作，致力攜手替人類社會打造更美好未來，他深信雙方關係建立在共同的民主、自由、人權等價值上，將會不斷深化鞏固。

包提斯今天至17日訪問台灣，總統蔡英文將親自接見，並與包提斯就2國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。包提斯也將拜會外交部長吳釗燮、外貿協會、民航局、中華民國桌球協會，以及參訪安捷飛航訓練中心、國立台灣博物館、日月潭國家風景區、松山文創園區等經建文化設施。

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聖露西亞於2007年與台灣復交，雙方在醫療、農業、教育、觀光、資通訊、婦女賦權、氣候韌性及永續發展等領域密切合作。

聖露西亞長年支持台灣參與國際組織，包提斯曾多次聲援台灣，包括去年分別致函世界衛生組織（WHO）秘書長、國際民航組織（ICAO）理事會主席及國際刑警組織（INTERPOL）主席，支持台灣參與國際組織，並公開發言支持台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），籲請各國重視國際合作，不應忽視台灣。（編輯：郭無患）1120313

#包提斯
#聖露西亞
#台灣
包提斯
聖露西亞外長訪台 蔡總統14日接見
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