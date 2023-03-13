宣誓就職立委 蔡培慧：扎實服務、政見努力做到

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（中央社記者范正祥台北13日電）南投縣第2選區立委補選當選人蔡培慧今天在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委。她表示，扎實服務選民，政見努力做到。

前國民黨立委許淑華去年11月26日當選南投縣長，南投縣第2選區立委補選於今年3月4日投開票，由民進黨候選人蔡培慧勝出。

中央選舉委員會3月10日舉行委員會議，審定通過第10屆立委南投縣第2選區缺額補選當選人為蔡培慧，並於當日公告當選人名單；蔡培慧得票數為4萬5218票，任期將至第10屆立委任期屆滿日、2024年1月31日為止。

蔡培慧今天下午在大法官謝銘洋監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘等人在場，蔡培慧的母親也到場觀禮，典禮會場氣氛溫馨。

談及重回立法院擔任立委，蔡培慧在會後接受媒體聯訪時表示，扎實服務選民，政見努力做到，包括南投的垃圾處理問題，醫療、長照福利等，都要努力做到。

另外，被問到緊接而來的2024年立委選舉，是否會爭取續戰南投縣第2選區立委選舉，蔡培慧說，她會按照民進黨的規範爭取提名，在南投好好扎實服務選民。

蔡培慧說，扎根在地服務，勤加請益拜訪，最重要是要聽到每個人的心聲。（編輯：林興盟）1120313