更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 政治

宣誓就職立委 蔡培慧：扎實服務、政見努力做到

2023/3/13 15:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北13日電）南投縣第2選區立委補選當選人蔡培慧今天在立法院宣誓就職，正式就任第10屆立委。她表示，扎實服務選民，政見努力做到。

前國民黨立委許淑華去年11月26日當選南投縣長，南投縣第2選區立委補選於今年3月4日投開票，由民進黨候選人蔡培慧勝出。

中央選舉委員會3月10日舉行委員會議，審定通過第10屆立委南投縣第2選區缺額補選當選人為蔡培慧，並於當日公告當選人名單；蔡培慧得票數為4萬5218票，任期將至第10屆立委任期屆滿日、2024年1月31日為止。

蔡培慧今天下午在大法官謝銘洋監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘等人在場，蔡培慧的母親也到場觀禮，典禮會場氣氛溫馨。

談及重回立法院擔任立委，蔡培慧在會後接受媒體聯訪時表示，扎實服務選民，政見努力做到，包括南投的垃圾處理問題，醫療、長照福利等，都要努力做到。

另外，被問到緊接而來的2024年立委選舉，是否會爭取續戰南投縣第2選區立委選舉，蔡培慧說，她會按照民進黨的規範爭取提名，在南投好好扎實服務選民。

蔡培慧說，扎根在地服務，勤加請益拜訪，最重要是要聽到每個人的心聲。（編輯：林興盟）1120313

#蔡培慧
#南投縣
#立法院長
蔡培慧
蔡培慧重回立法院 首要任務處理南投垃圾問題陳建仁：政府投入逾1300億 台灣更堅韌抵擋旱情
許淑華
台灣首辦亞洲盃公開水域游泳錦標賽 6月日月潭登場民進黨不建議現任議員選2024立委 2條件除外
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族