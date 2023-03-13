駐馬代表探訪柔佛水災災民 捐賑災款度難關

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(中央社台北13日電) 馬來西亞柔佛州多日遭遇大雨及洪災，駐馬來西亞代表葉非比昨天探視災區災民，並代表台灣政府捐贈6萬美元協助賑災。葉非比指出，金額雖不多，但非常關心災民，盼協助度過難關。

葉非比在三合港華文小學的捐款典禮上表示，當她聽到柔佛州多日遭遇大雨及洪水的新聞時，就想到台灣應可以為災民提供協助。

她指出，台灣駐馬來西亞辦事處將繼續與馬來西亞政府及民間團體密切合作，增進友好關係。

葉非比並向參與捐款典禮的馬來西亞國會議員彭學良、黃書琪，以及柔佛州利民達區州議員黃炣卿等在場貴賓致意，感謝積極參與賑災。

另外，她也感謝所有赴柔佛州馳援的團體，包括台灣慈濟、佛光山等在馬來西亞的分支機構。

柔佛州多日遭遇大雨及洪災，台灣賑災款惠及柔佛州17個團體，包括6所學校家教協會、6個非政府組織、3個志願消防隊、1個原住民村委會和1個非營利組織，橫跨柔佛州5個縣，主要集中於中部與北部，尤其是昔加末縣受災嚴重的拉美士、三合港地區。（編輯：韋樞）1120313