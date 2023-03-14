支持誠信條款 趙天麟：不支持高雄湧言會議員選立委

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）民進黨中執會不建議現任議員參選立委，黨內派系湧言會立委趙天麟今天也表態聲明，全力支持這項由主席賴清德親自揭櫫的理念，不支持高雄湧言會議員夥伴參與黨內初選。

趙天麟今天在臉書（Facebook）發文表示，民進黨中執會通過誠信條款，不建議現任議員參選2024年立委選舉。一方面是對選民負責，二方面也是與全黨落跑的國民黨做出區隔。

趙天麟說，自己全力支持這項由賴清德親自揭櫫理念，不支持高雄湧言會議員夥伴參與黨內初選。他並舉湧言會高市議員林智鴻為例指出，林智鴻也表示尊重黨中央決議，希望其他成員也可以做出同樣決定。

趙天麟說，民進黨應該要有更高的標準，不論在學倫、反黑金跟誠信上，都要完勝國民黨。苦口婆心已久，立委初選登記在即，因此他公開表達看法與立場。

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高雄市現任8席區域立委都是民進黨籍，鳳山區立委許智傑尋求連任，同選區的市議員林智鴻也傳出有意挑戰初選。不過，林智鴻今天接受中央社記者表示，「成功不一定是我，但成功一定有我」。

林智鴻說，前些日子確實在支持者鄉親勸進下，已做好參選立委初選準備，但黨中央通過誠信條款會尊重這項決議，並也讓他重新思考如何團結顧好2024年總統及立委大選，讓台灣立足世界、壯大台灣。（編輯：孫承武）1120314