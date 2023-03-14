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朱立倫請益2024大選 馬英九期許團結、避免爭議

2023/3/14 17:43
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨主席朱立倫今天拜會前總統馬英九，他表示，馬英九特別期許國民黨要團結一致，避免爭議，才有機會勝選，也非常認同國民黨堅持親美、友日、和陸的路線。

國民黨備戰2024大選，有關總統提名相關作業，黨中央將主動詢問執政縣市長、立委、地方意見領袖與前主席，了解各界看法。

繼日前拜會前主席吳伯雄，就2024選戰的相關策略和辦法，徵詢意見後，朱立倫今天到馬英九基金會，就2024大選相關議題，向馬英九請益。

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朱立倫下午透過臉書表示，馬英九特別期許國民黨要團結一致，避免爭議，才有機會勝選。馬英九也非常認同國民黨堅持親美、友日、和陸的路線，走對的路才能真正捍衛中華民國、守護台灣民主，維護兩岸和平。

朱立倫指出，馬英九認為，國民黨必須有安全穩健的能源政策，才能確保台灣的經濟發展。感謝馬英九，國民黨一定團結一致，齊心為民眾拚好生活，共同為2024重返執政而努力。（編輯：謝佳珍）1120314

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#國民黨
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