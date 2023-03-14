農委會何時升格農業部 陳建仁：分段穩健進行

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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委林文瑞今天質詢，農委會何時可以升格為農業部，農民將此視為大事；行政院長陳建仁表示，「分段穩健進行」，未來農業部會有8個司、6個處、7個署、1個中心、7個所，還有機關。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

林文瑞質詢時指出，總統蔡英文於連任就職演說提及「行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動」，但他從陳建仁的口頭和書面施政報告中對於行政院組織改造，特別是關於農委會升格農業部隻字未提；明天立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議將審查「農業部組織法草案」等案，行政機關目前的態度如何。

陳建仁說，行政院會繼續推動組改，希望農委會能夠升格成為農業部，分段穩健進行，未來農業部會有8個司、6個處、7個署、1個中心、7個所，還有機關。

農委會主委陳吉仲指出，希望能夠成立農業部，這是幾十年來許多農民的願望。

林文瑞說，農民將農委會升格農業部視為大事，他在本屆立法院第1會期和第2會期問過，為什麼農業部遲遲未能成立，理由是之前相關草案的審查「屆期不連續」；現在已經是本屆立法院第7會期，如果這會期和下會期再無進展，恐怕又要拖到下屆立法院，一拖再拖，遙遙無期，希望大家儘快通過相關法案。（編輯：林興盟）1120314