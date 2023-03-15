賴清德登記民進黨總統初選 跨派系綠委全力支持

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（中央社記者王揚宇台北15日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德今天完成民進黨總統初選登記。民進黨跨派系立委在臉書發文力挺，稱賴清德是總統民選後，受到最完整訓練及接受檢驗的參選人，也希望民眾選出一位能保護台灣、彰顯台灣價值的總統。

民進黨蘇系立委蘇巧慧表示，全力支持賴清德代表民進黨參選2024總統大選；民進黨英系立委羅致政說，「我們全力支持，努力贏取勝利」。

賴清德今天完成民進黨總統初選登記。他提出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」訴求；他說，「此時此刻，我們都是台灣隊，Team Taiwan挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP」。

民進黨各派系立委今天先後在臉書發文，力挺賴清德。

蘇巧慧指出，2024總統大選意義重大，大家要選出一位能保護台灣，彰顯台灣價值的總統。

蘇巧慧說，現在台灣面臨許多挑戰，除了疫後經濟的轉型、俄烏戰爭帶來的全球經貿變化，來自中國的文攻武嚇更是從未間斷。現在的台灣，需要一位勇於承擔責任、堅定守護理想的總統參選人，她全力支持賴清德代表民進黨參選2024總統大選，期待賴清德帶領民進黨，一起為更智慧、更永續、更強韌的台灣努力。

民進黨新潮流立委鍾佳濱表示，當然全力支持，只是與2015年民進黨進行總統黨內初選登記的情況相比，現在的情勢不同，因為2014年地方選舉，民進黨在時任黨主席蔡英文的帶領下大勝，而去年地方選舉，民進黨大敗。

鍾佳濱說，不過，南投立委補選一役，民進黨推出的蔡培慧勝選，代表民進黨全黨團結一致的向心力毫無二致，儘管未來挑戰很大、困難重重，民進黨在順境或逆境都會展現為台灣打拚的鬥志，贏得2024大選。

民進黨英系立委蔡易餘表示，今年他生日的第一個願望，就是希望賴清德當選總統。2024選舉是攸關台灣未來的一次選舉，賴清德一定能承接總統蔡英文執政，繼續守護台灣，讓台灣被世界看見，「我們英系每一位成員都會全力支持他當選總統」。

民進黨正國會立委莊競程指出，此刻的台灣正面臨許多內外的挑戰，來自中國的威脅、俄烏戰爭的全面影響、疫後經濟復甦，以及美中貿易戰後的供應鏈重組，大家需要一個有能力、毅力與堅定意志的領導者，帶領民眾一起守護台灣。

莊競程說，他全力支持賴清德「拚經濟、護民主、強國防、保和平」的理念，團結擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，繼續爭取人民的信賴與支持。

民進黨湧言會立委趙天麟接受中央社記者訪問指出，全力支持賴清德參選總統，而且他擔任民進黨主席射出的3支箭，不管是學倫、反黑金還是誠信條款，都有效提振民進黨的形象與士氣。

他說，而且賴清德擔任副總統，有為有守，也代表國家處理重要外交事務，相信賴清德是最有能力，在下個階段帶領國家的領導人。（編輯：蘇龍麒）1120315