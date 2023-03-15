賴清德登記總統初選 黃偉哲：盼老市長成新總統

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德今天完成民進黨總統初選登記，台南市長黃偉哲對此表示，賴清德為人耿直、正派，是最好的人選，希望台南的老市長能成為台灣新總統。

黃偉哲透過新聞稿表示，賴清德醫界出身，於美國哈佛大學取得公衛碩士，是台灣政壇兼具國際觀與頂尖學歷的代表人物。

黃偉哲指出，賴清德在台南市長任內承先啟後，包括全國知名的台南市美術館、中西區老街風華再現，也是全台最早推動低碳城市自治條例城市。

他說，人權與轉型正義也是賴清德著力甚深的理念，例如第一個制定言論自由日、設立湯德章紀念日（正義與勇氣紀念日）等，都是賴清德任內的成果。

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黃偉哲強調，賴清德身正、意誠，一定能帶領台灣深化民主自由，與美、日等國際盟友發展更鞏固的關係。

針對宏都拉斯總統宣布將與中國建立邦交關係，黃偉哲上午接受媒體聯訪表示，中國在美國後院這樣操作的針對性很強，但宏都拉斯總統在競選期間就表態，當選後要和中國建交，這一年來台灣與宏都拉斯，還有美國與中國間拉鋸，台灣不會屈服於打壓，將更堅定深化與民主夥伴的合作關係。（編輯：陳仁華）1120315