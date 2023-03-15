更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
首頁 / 政治

賴清德登記總統初選 黃偉哲：盼老市長成新總統

2023/3/15 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德今天完成民進黨總統初選登記，台南市長黃偉哲對此表示，賴清德為人耿直、正派，是最好的人選，希望台南的老市長能成為台灣新總統。

黃偉哲透過新聞稿表示，賴清德醫界出身，於美國哈佛大學取得公衛碩士，是台灣政壇兼具國際觀與頂尖學歷的代表人物。

黃偉哲指出，賴清德在台南市長任內承先啟後，包括全國知名的台南市美術館、中西區老街風華再現，也是全台最早推動低碳城市自治條例城市。

他說，人權與轉型正義也是賴清德著力甚深的理念，例如第一個制定言論自由日、設立湯德章紀念日（正義與勇氣紀念日）等，都是賴清德任內的成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲強調，賴清德身正、意誠，一定能帶領台灣深化民主自由，與美、日等國際盟友發展更鞏固的關係。

針對宏都拉斯總統宣布將與中國建立邦交關係，黃偉哲上午接受媒體聯訪表示，中國在美國後院這樣操作的針對性很強，但宏都拉斯總統在競選期間就表態，當選後要和中國建交，這一年來台灣與宏都拉斯，還有美國與中國間拉鋸，台灣不會屈服於打壓，將更堅定深化與民主夥伴的合作關係。（編輯：陳仁華）1120315

#賴清德
#黃偉哲
#台灣
賴清德
賴清德登記民進黨總統初選 跨派系綠委全力支持賴清德登記總統初選 侯友宜：尊重每人扮演角色
黃偉哲
台南六甲頂醫療專區重劃動土 奇美醫院將展新貌台南-日本仙台直航 4/1包機首航起飛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族