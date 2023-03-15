台版ChatGPT 國科會預計年底推共用模型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北15日電）美國新創公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT引發風潮，台版的ChatGPT進度，以及AI會否取代部分職業，成為立委關切議題。國科會主委吳政忠今天說，AI不會取代人類，但不會用AI的人類，會被會用AI的人類取代。

吳政忠表示，ChatGPT是生成式對話引擎，需要有龐大的算力、數位神經網路邏輯，及可信賴的大量資料。但台灣不比美國，微軟投資OpenAI投入100億美元，政府的科技預算一年只有新台幣1327億元，國科會現在先把國內所有專家找進來，藉由公私協力，發展出屬於台灣的特色，他希望今年底有一個共用的模型。

立法院教育委員會今天邀請吳政忠列席報告業務概況，並備質詢，ChatGPT成為立委關切的焦點，包括開發目標、預算，及目前的進度。

民進黨立委張廖萬堅表示，ChatGPT可能衍生智慧財產、道德、抄襲，甚至是假新聞認知的爭議，AI也被傳出有取代人類的可能性，民進黨立委陳培瑜提醒，國科會在開發過程，應考量如何對應教學使用需求，國民黨立委鄭正鈐則要求，政府不能在開發出來後做大內宣。

無黨籍立委黃國書也說，國際AI軍備競賽是現在進行式，台灣不可能置外於國際，不只避免中國偏頗論述，年底上路涉及預算、軟體、硬體，是非常龐大的工程，美國OpenAI使用要一萬片GPU運算加速器，台灣的國網中心僅有2048片，運算量能否足夠撐起台版ChatGPT。

吳政忠在答詢時表示，AI不會取代人類，但不會用AI的人類，會被會用AI的人類取代。ChatGPT發展速度讓人感到訝異，沒想到AI這麼快就進入人類生活，趨勢已經不會改變。ChatGPT是生成式對話引擎，需要有可信賴、被編輯的資料。

吳政忠說，政府不可能發展全面性的ChatGPT，我們先聚焦在某個應用，把架構先建立起來，建置一個共用的模型，未來金融、金控機構，及政府機密資料等都需要AI幫忙，企業也會需要。

吳政忠說，國網中心有超級電腦（台灣杉二號），台灣AI從2018年開始培養人才，再來就缺大量語言的輸入跟editing，目前有跨部會的科發基金預算，現在還在盤點預算規模，先把志工找到，跟外面業界協調也找到，跟國際介接前先把國內結合起來，再來跟國際合作。

對於立委質詢提及軟體資料庫的授權及規範的部分，吳政忠說，政府部門可以來協調授權，國科會在2018年有人工智慧科研指引，面對現在是不足夠，因此，國科會已著手研究相關法制部分，這涉及個資及獨立監管機關，會跟國發會等部會討論，未來會跟著上路，希望越快越好。（編輯：趙蔚蘭）1120315