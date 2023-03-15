賴清德：經濟面臨四大挑戰 注意基層民眾實質感受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨主席賴清德今天說，今年台灣經濟面臨四大挑戰，其中，包含升息導致的金融不穩定、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組；賴清德並說，要特別注意基層民眾生活實質感受的問題。

民進黨中常會今天邀請台灣經濟研究院院長張建一，專案報告「2023年經濟展望 詭譎多變的2023年全球經濟」。

民進黨發言人張志豪轉述賴清德談話表示，今年台灣經濟面臨四大挑戰，其中包含升息導致的金融不穩定、中國經濟下行、地緣政治衝突所造成的產業鏈重組，以及氣候變遷影響大宗商品價格等因素。「去全球化」、「貿易戰與科技戰」、「俄烏戰爭」、「新冠肺炎疫情」等在過往幾十年全球經濟發展脈絡罕見的情況，更讓全球經濟發展面臨逆風的困境。

賴清德表示，不論是國際貨幣基金會（IMF）、世界銀行（WBC）、或是經濟合作暨貿易組織（OECD）都預估2023年全球經濟以及主要國家經濟成長率將會下滑，台灣的經濟當然也會面臨挑戰。

賴清德說，台灣所面臨的經濟挑戰雖然嚴峻，但政府在通膨問題是採取溫和緊縮貨幣政策降低通膨；在美中貿易戰及科技戰，政府早已提出「台商回台投資方案」，同時鼓勵根留台灣的企業加碼投資台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，政府也配合修改法令，例如，台版晶片法，鼓勵擴大投資台灣，確保科技優勢；在面臨全球及中國經濟的放緩，政府編列將近新台幣6000億元預算，擴大公共建設投資，提振台灣內需；再加上疫後強化經濟及社會韌性條例與預算的投入，就是要為人民減輕負擔與穩定民生物價，維持經濟成長動能。在面對氣候變遷上，政府也將投入9000億元，達到2050淨零轉型的目標。

賴清德說，張建一強調今年國民所得雖然已經超越韓國，台灣總體經濟表現不錯，但是應該要特別注意兩件事情，第一、中小企業面臨的困境，特別是成本增加、訂單減少，要特別紓困。第二、張建一提醒，物價指數提高，通膨造成民生的影響，特別是中低收入、外食族面臨的種種問題，換句話說，「就是要特別去注意到基層民眾生活實質感受的問題」。（編輯：林興盟）1120315