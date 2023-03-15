劉櫂豪要求NCC精進防制詐騙作為 確保國人財產安全

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民進黨立委劉櫂豪15日在立法院質詢，要求國家通訊傳播委員會（NCC）研擬相關措施，透過電信業者研商，設法提高詐騙手法成本，並應賦予電信及相關業者防制詐騙責任，遇有異常使用電信或簡訊案件，能即時通報，共同打擊犯罪、降低詐騙案件發生。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）立法委員劉櫂豪今天在立法院要求國家通訊傳播委員會（NCC ）精進防制詐騙作為。NCC主委陳耀祥允諾會與業者協商。

劉櫂豪台東服務處發布新聞稿表示，劉櫂豪今天於立法院交通委員會質詢國家通訊傳播委員會主委陳耀祥，應研擬相關措施，透過電信業者研商，設法來提高詐騙手法的成本，並且也應賦予電信及相關業者的防制詐騙責任，遇有異常使用電信或簡訊的案件，能即時通報，共同來打擊罪犯，降低詐騙案件發生。

劉櫂豪表示，因為網路科技的日新月異，使得許多電信、網路、簡訊等成本越來越低，也因此無論政府機關如何防範，詐騙案件仍層出不窮。

在NCC的業務報告裡提及，行政院頒訂「新世代打擊詐欺行動綱領」由NCC擔任「堵詐-電信網路面」之統籌機關，NCC將結合法務部、經濟部及刑事局等單位辦理電信網路面相關行動策略與方案，督導電信業者配合警政單位採取防制措施。

劉櫂豪強調，NCC應督促電信業者，包含代發簡訊等相關業者，設法對於大量、異常的電信或簡訊業務，提高其成本或運用門檻，相信這樣才能有效抑制詐騙案的層出不窮。

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劉櫂豪也指出，在相關業務上，NCC應該要賦予電信及相關業務的業者，應有協助詐騙防制的責任，通常相關電信業者都會第一時間掌控電信或簡訊被大量及異常的運用，而針對異常狀況如果能即時通報警政或主管機關，就能及早遏止詐騙案的一再發生。

新聞稿表示，陳耀祥回應，目前要求電信業者及代發簡訊業者，會依關鍵字搜尋，俟有異常的關鍵字出現，就會啟動調查，後續也會與業者研商，精進詐騙防制的作為，確保國人的財產。（編輯：黃世雅）1120315