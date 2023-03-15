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鄭文燦：2024年國際青年商會世界大會在桃園舉辦

2023/3/15 17:47
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院副院長鄭文燦今天說，2024年國際青年商會世界大會將在桃園舉辦，期許未來青商在國際社會上能投入更多貢獻，台灣青商會和世界總會等，也能透過此次交流，建立更好的關係。

行政院下午發布新聞稿指出，鄭文燦今天接見「國際青年商會世界總會主席維克托（Viktor Ómarsson，另譯：維多奧瑪松）訪問團」。

鄭文燦致詞時說，全球正面臨俄烏戰爭所帶來能源與糧食的挑戰，國際通貨膨脹也使各國生活壓力提高，加上低碳轉型、能源轉型等挑戰，他要感謝維克托倡議永續發展的目標，亦期盼台灣青年能以「賦能、創新、開放」態度持續往前走。

鄭文燦說，青商會是全球最大的青年國際性非政府組織，國際青年商會中華民國總會已有70年歷史，是台灣各城市之間青年公共事務參與最重要的組織，在性別平權、社區服務等，都有許多貢獻。

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鄭文燦表示，他也是青商會會友，很高興能與青商世界總會及各國總會的夥伴交流，他在桃園市長任內不僅成立青年事務局，也與青商會合作，推動青年投入聯合國17項永續發展目標（SDGs），相關活動都獲得很大迴響。

鄭文燦說，2024年國際青年商會世界大會將在桃園舉辦，期許未來青商在國際社會上能投入更多貢獻，台灣青商會和世界總會等，也能透過此次交流，建立更好的關係。（編輯：林克倫）1120315

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