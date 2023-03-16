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社福團體呼籲 社福基本法立法精神應以人為本

2023/3/16 11:42
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（中央社記者林敬殷台北16日電）立法院今天審查社會福利基本法，民進黨立委范雲與多個社福團體呼籲，刪除目前草案第8條以「家庭為中心」的條文，讓任何人不管是成家或獨立，都能被國家照顧，使用到社會福利服務。

立法院社福及衛環委員會今天審查社福基本法，在委員會開會前夕，范雲與婦女救援基金會、勵馨基金會等民間團體召開記者會。

范雲表示，台灣社福機構向來以家庭為中心，國家提供的補助或資源，多半是透過家庭提供給受服務者。但是，目前每年有超過10萬人被家暴，12歲以下被性侵的兒少中，9成是被熟人加害，6歲以下被性侵的兒童，5成是被家人加害。

她說，台灣現在社會救助制度，救助資格是把家庭跟戶籍綁在一起，貧窮者因為家戶人口計算方式，會不符合低收的資格，無家者因為居住地與戶籍地不一致，可能連申請都沒資格。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，不是每個性別暴力受害人都可以獲得家人協助支持，很多人是被家庭排除在外。在實務上，人口販運或親密關係暴力、性暴力被害人，因為家庭成員有房子有錢，而無法申請到律師扶助、緊急生活補助，而離婚後的受暴婦女也會因為娘家有房子有經濟收入，無法獲得補助。

她說，包括性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法等相關法規，都以被害人為中心，與社福基本法草案中以家庭為中心是不符合的。

勵馨基金會副執行長王淑芬說，以家庭為中心的福利設計，沒有思考到婦女的主體性，如果還要以家庭為中心的思維來做後續處遇，會讓他們成為制度下的犧牲者。（編輯：蘇龍麒）1120316

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#社福基本法草案
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范雲
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