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首頁 / 政治

國民黨：提名依黨章規定　選策會目標為艱困選區覓才

2023/3/16 12:29
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨昨天公布中央選戰策略會報成員名單，引發黨內反彈，國民黨今天表示，選策會自始定位明確，目標僅是為無人參選之艱困選區尋覓人才，其他選區就會回歸黨部處理，請外界切勿捕風捉影、以訛傳訛。

國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。

台北市議員鍾沛君宣布辭去文傳會副主委，新北市長侯友宜則透過臉書表示，臉書「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，讓外界認為是這是不滿選策會的組成。

國民黨副發言人呂謦煒今天透過新聞稿指出，從去年九合一大選到現在，選策會最主要的任務就是協調艱困選區的選將跟布局，從頭到尾的目標都是在艱困選區開疆闢土、尋覓人才。

他說，選策會成員均為熟悉各地區選情、具有豐富的政治經驗的資深人選，相關司法案件也都已經告一段落，盼能借重對地方的了解，在艱困選區協調與徵詢出最優秀且最有勝算的候選人。

呂謦煒說，除艱困選區外，其他立委選區如果沒有競爭者，就直接提名現任；若有競爭者，就由競爭者自行先協調出有共識的初選方式，若未能達成共識，就回歸採用黨章中不分區域一體適用的初選方式，提名機制完全依照黨章及黨內提名之相關規範。

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呂謦煒強調，選策會僅是黨內的任務編組，選舉後即結束，其功能及角色也跟其他選區不重疊，請外界勿捕風捉影、以訛傳訛。

呂謦煒也說，實際上「中央選戰策略會報」早於2022年九合一大選時就已成立，當時負責協調各地選情，最終也取得相當亮眼的成績，相信今年的選策會也能發揮作用，在各艱困選區尋覓出最符合當地需求、最優秀也最具實力的候選人，在各地贏得人民的信任。（編輯：蘇龍麒）1120316

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