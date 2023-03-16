更多編輯台推薦新聞：
專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路
娛樂

專訪／媽的多重宇宙導演台灣母親：放手讓孩子走自己的路

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日
產經

晶片戰爭作者米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶
科技

日本團隊從公鼠細胞創造卵子 成功受精誕生鼠寶寶

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／電價審議會明召開 估平均調幅約11%、逾8成住宅凍漲
首頁 / 政治

黃秋媖推首波參選立委文宣 邱志偉：不畏懼挑戰

2023/3/16 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）宣布參選高市第2選區立委的民進黨高市議員黃秋媖今天推出首波文宣「給鄉親一封信」，宣示參選決心。現任第2選區民進黨立委邱志偉表示，尊重黃秋媖決定，自己不會畏懼挑戰。

黃秋媖今天推出首波文宣「給鄉親一封信」，籲讓最了解地方需求的人到中央為民發聲、爭取資源。黃秋媖並透過新聞稿表示，選舉是透過公平競爭產生最了解地方需求的參選人，她是基層做起的民代，最了解基層需求及鄉親心聲。

黃秋媖說，民進黨有多名立委是議員帶職參選，代表在地議員是有戰力的立委參選人，也最了解在地的需求，黨內人才有流動才能促進新陳代謝繼續進步。

黃秋媖說，自己將在遵從黨的初選規則下，參加此次立委初選，也相信這會是一場良性競爭。「平常服務如果有讓人感受到，勤走基層的基本功如果扎實，相信不管是我還是邱委員，都不用擔心初選的結果，鄉親自會做出明智選擇」。

對於黃秋媖決定投入立委初選，邱志偉回應指出，從政黨員的任何決定，他既無法、無權也無從表達贊成或反對的意見。黨已經有做成的規定，他都願意遵守，對於黃秋媖的意願或決定，他只能給予尊重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱志偉強調自己不畏懼挑戰，如果要進行初選，希望是一場比政策、政績、願景和能力的君子之爭，並且從政績及願景、能力讓選民來評斷，邱志偉相信以自己在地深耕多年，一定能爭取最多鄉親的支持。

高雄市立委選舉第2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭等區，民進黨有黃秋媖及爭取連任的邱志偉表態參選；國民黨則有高市黨部副主委曹桓榮宣布參選。（編輯：謝雅竹）1120316

#黃秋媖
#邱志偉
#民進黨
黃秋媖
黨中央不建議選立委 高市綠議員：無法一概而論
邱志偉
納管工廠改善計畫收件日逼近 業者嘆法規缺乏彈性台荷國會外交首例 荷眾議院接待台立委訪團[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族