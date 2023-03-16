黃秋媖推首波參選立委文宣 邱志偉：不畏懼挑戰

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）宣布參選高市第2選區立委的民進黨高市議員黃秋媖今天推出首波文宣「給鄉親一封信」，宣示參選決心。現任第2選區民進黨立委邱志偉表示，尊重黃秋媖決定，自己不會畏懼挑戰。

黃秋媖今天推出首波文宣「給鄉親一封信」，籲讓最了解地方需求的人到中央為民發聲、爭取資源。黃秋媖並透過新聞稿表示，選舉是透過公平競爭產生最了解地方需求的參選人，她是基層做起的民代，最了解基層需求及鄉親心聲。

黃秋媖說，民進黨有多名立委是議員帶職參選，代表在地議員是有戰力的立委參選人，也最了解在地的需求，黨內人才有流動才能促進新陳代謝繼續進步。

黃秋媖說，自己將在遵從黨的初選規則下，參加此次立委初選，也相信這會是一場良性競爭。「平常服務如果有讓人感受到，勤走基層的基本功如果扎實，相信不管是我還是邱委員，都不用擔心初選的結果，鄉親自會做出明智選擇」。

對於黃秋媖決定投入立委初選，邱志偉回應指出，從政黨員的任何決定，他既無法、無權也無從表達贊成或反對的意見。黨已經有做成的規定，他都願意遵守，對於黃秋媖的意願或決定，他只能給予尊重。

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邱志偉強調自己不畏懼挑戰，如果要進行初選，希望是一場比政策、政績、願景和能力的君子之爭，並且從政績及願景、能力讓選民來評斷，邱志偉相信以自己在地深耕多年，一定能爭取最多鄉親的支持。

高雄市立委選舉第2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭等區，民進黨有黃秋媖及爭取連任的邱志偉表態參選；國民黨則有高市黨部副主委曹桓榮宣布參選。（編輯：謝雅竹）1120316